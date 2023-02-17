18 Şubat 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Şubat Cumartesi için günlük burç yorumları...



18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca kalıcı kararlar alabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.



BOĞA BURCU - 18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Otoritelerle bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir ama şans sizden yana olacak. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan gelecek fırsatlarınız var. Güzel bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün finans, okültizm, ameliyat, sağlık konularıyla ilgili ani durumlar içinde kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı geliştirecek iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner, ortaklık, evlilik konularıyla meşgul olabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Güzel bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU -18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarla ilgili ani durumlar içinde kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı arttıracak fırsatlar karşınıza çıkabilir. Güzel bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, çocuk, hobi, borsa konuları gündeminize gelebilir. Partner veya ortakla beraber hareket edebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün ev, aile, gayrimenkul konularında bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Sağlık olarak korunuyorsunuz. Güzel bir gün dilerim.

YAY BURCU - 18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi konularında şans sizden yana olacak. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün maddi kaynaklar, gelirlerinizle ilgilenebilirsiniz. Para konularında aile, ev, araba gibi konulardan gelir elde edebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kendinizi iyi hissederek güne başlıyorsunuz. Yakın çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -18 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Astrolojiyle, teknolojiyle, arkadaşlarınızla zaman geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Maddi kaynaklarınızı geliştirecek güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...