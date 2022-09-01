2 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2 Eylül 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Eylül Cuma için günlük burç yorumları...



2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün finans, vergi, borçlar, ödemeler, miras konuları gündeminize gelebilir. Parapsikoloji ve okült konularla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizden ve çocuk, aşk, tatil, hobi gibi konulardan dolayı çok para harcayabilirsiniz. İyi bir gün dilerim.

BOĞA BURCU - 2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün partner ya da ortağınızla, yakın arkadaşınızla zaman geçirebilirsiniz. Aile ve kariyer hayatınızda şüpheci yaklaşımınız sorunlara yol açabilir. Ayrıca seyahatler dikkatli olmalısınız, ilişkinizde de manipülasyona açıksınız. İyi bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; çalışma hayatıyla, gündelik hayat uğraşlarıyla, sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Daha sistemli bir hayat için adım atabilirsiniz. Diyete başlamak için güzel bir gündesiniz. Çalışma arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz, fikir ve iletişim sorunları yaşanabilir. Ayrıca sağlık sorunlarınız varsa ihmal etmeyin. Maddi açıdan ise ani para kaybı yaşayabilirsiniz, yatırımlara dikkat. İyi bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU -2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aşk, hobi, çocuk, eğlence konularıyla ilgilenebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz. Eğitim, seyahatte planlarınız var ise bugün bunlar için adım atabilirsiniz. Harcamalarınız bugün çok olabilir, borçlara dikkat. Çok açılmayın sonrası zorlayabilir özellikle de Kasım dönemine hazır girmeniz gerekli. İyi bir gün dilerim.







ASLAN BURCU - 2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün evinizde vakit geçirebilir. Ailenizle, sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz. Ev, toprak, taşınmaz ya da kolayca satamayacağınız şeyler için yatırım yapabilirsiniz. Aile içinde ya da ilişkilerinizde bugün çok ego yağıp ilgi istediğiniz için sorunlar yaşanabilir. Partner ya da ortakla aranıza soğukluk girebilir, dikkat. İyi bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU - 2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişim kurabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Seyahatlerde dikkatli olmalısınız. Ani kazalar gerçekleşebilir. Sağlık problemlerine ve otoriteyle anlaşmazlıklara dikkat. İyi bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün para ve maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler olacaktır. Paranızı kullanırken dikkat etmelisiniz. Özellikle de 2023’e kadar. Tatil, hobi, çocuk, eğlenceden dolayı para harcayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle duygusal tartışmalar yaşanabilir. İyi bir gün dilerim.

AKREP BURCU -2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi iyi hissediyor olabilirsiniz. Etrafınıza karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Çevrenizdekiler sizden taleplerde bulunabilirler. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz ve partnerle beraber harekete geçebilirsiniz Kariyer hayatınızda ve ev hayatınızda ise problemler gerçekleşebilir. Kadınlarla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. İyi bir gün dilerim.







YAY BURCU - 2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün içe çekilmek isteyebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi kapatabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Ani sağlık problemleri gerçekleşebilir, çalışma hayatınızda ya da gündelik hayatınızda ani aksiliklere dikkat. Ayrıca iletişim sorunları da gerçekleşebilir. İyi bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla eğitim, seyahat, yurt dışı karaları alabilirsiniz. Sosyalleşirken harcamalarınız çok artabilir, 2023 Mart’a kadar ödemeleriniz para konuları çok önemli olacak. İyi bir gün dilerim.

KOVA BURCU -2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Bazı sorunlar gerçekleşebilir. Krizi fırsata dönüştürmek ise sizin elinizde olacak. Maddi kaynaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Ortak ya da partnerle yurt dışı, eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Ayrıca aile içinde an sorunlar çıkabilir, şok olabilirsiniz. İyi bir gün dilerim.

BALIK BURCU -2 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün seyahat, yurt dışı, eğitim, hukuk, uzak akrabalarla ilgilenebilirsiniz. Partnerle beraber yurt dışı seyahati yapabilir, eğitim alabilirsiniz. Sağlık ve psikolojiniz bugün çok önemli olacak. Kalp rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızda ise kadınlarla anlaşmazlık yaşanabilir. Ayrıca otoriteyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. İyi bir gün dilerim.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...