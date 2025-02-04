2025 Şubat ayı burç yorumları: Aşk, sağlık, kariyer... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya merhaba diyoruz. Peki Şubat ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Şubat ayı burç yorumları neler söylüyor? Şubat ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Şubat 2025 aylık burç yorumları:



ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI



KOÇ BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç, Şubat ayının ilk yarısında iş ve kariyer hayatınızda yenilikler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizden destek görmeniz mümkün. Ancak aile, ev ve gayrimenkul konularında gerginlikler yaşanabilir. Maddi kaynaklarınızdaki dalgalanmalara karşı temkinli olmalısınız.

Ayın ikinci yarısında aşk, tatil ve hobilerle ilgili belirsizlikler sona eriyor. Ancak finansal konularda dikkatli olmanızda fayda var. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. 25 Şubat’ta Mars retrosunun sona ermesiyle birlikte ev ve aile hayatındaki sorunlar azalmaya başlayacak. İlişkilerinizde iyileşme ve yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa, ayın ilk yarısında yurt dışı, eğitim, seyahat ve hukuk alanlarında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bu durum maddi kaynaklarınızı güçlendirse de sosyal çevreniz nedeniyle artan harcamalara dikkat etmelisiniz. Dolandırıcılıklara karşı da tedbirli olmanızda fayda var.

Ayın ikinci yarısında aile, ev ve gayrimenkul konularındaki belirsizlikler sona eriyor. Ancak bu süreç duygusal olarak sizi zorlayabilir. 25 Şubat’ta Mars retrosunun bitmesiyle iletişim ve yakın çevrenizle ilgili aksaklıklar düzelmeye başlayacak.



İKİZLER BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler, ayın başında finans, yurt dışı ve eğitim alanlarında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek görebilir, ancak iş hayatında otorite figürleriyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza ve gizli düşmanlıklara karşı dikkatli olmalısınız.

Ayın ikinci yarısında yakın çevre, seyahat ve eğitim konularındaki belirsizlikler sona eriyor. Yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Mars retrosunun bitmesiyle maddi kaynaklarınızdaki zorluklar hafiflemeye başlayacak.

YENGEÇ BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç, Şubat ayının başında ilişki, finans ve sağlık konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte ilahi koruma altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. Eğitim, seyahat ve hukuk konularında şans sizden yana olacak.

Ayın ikinci yarısında finansal belirsizlikler sona eriyor ancak sosyal çevreniz kaynaklı ani harcamalara dikkat etmelisiniz. 25 Şubat’ta Mars retrosunun sona ermesiyle sağlık konularında iyileşme sürecine gireceksiniz.

ASLAN BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan, ayın ilk yarısında ilişki, ortaklık ve çalışma hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizin desteğini hissedeceksiniz. Ancak finansal konularda ani gelişmelere karşı hazırlıklı olmalısınız.

Ayın ikinci yarısında ilişkilerinizdeki belirsizlikler sona erebilir ancak iş hayatında beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Mars retrosunun sona ermesiyle gizli düşmanlıklar ve sağlık konularında iyileşme sürecine gireceksiniz.

BAŞAK BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak, Şubat ayının başında aşk, tatil ve hobi alanlarında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak ilişkilerde artan sorumluluklar nedeniyle bazı ikilemler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde gerginliklere dikkat etmelisiniz.

Ayın ikinci yarısında sağlık, hastane süreçleri ve gizli düşmanlıklarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Maddi konularda ani gelişmelere karşı hazırlıklı olun. Mars retrosunun sona ermesiyle sosyal çevrenizdeki gerginlikler azalacak.

TERAZİ BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi, Şubat ayının ilk yarısında aşk, çocuk ve tatil gibi keyifli alanlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ev ve aile konularında ilahi destek hissedebilirsiniz. Ancak sağlık ve günlük yaşamda artan sorumluluklara dikkat etmelisiniz. Finansal dalgalanmalara karşı hazırlıklı olun.

Ayın ikinci yarısında sosyal çevrenizdeki belirsizlikler sona erecek ve sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak sağlık ve finans konularında dikkatli olmanızda fayda var. 25 Şubat’ta Mars retrosunun sona ermesiyle iş ve aile hayatındaki gerginlikler hafifleyecek. Ay sonunda çalışma düzeninizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz.

AKREP BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep, ayın başında ev, aile ve gayrimenkul konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yatırım fırsatları gündeme gelebilir. İlişkilerinizde ani gelişmeler yaşanabilir ve bu durum aşk, çocuk veya hobilerinizle ilgili kararlarınızı etkileyebilir.

Ayın ikinci yarısında iş hayatınızdaki belirsizlikler ve sonlanmalar gündeme gelebilir. Bu süreç evliliğinizi veya ortaklıklarınızı da etkileyebilir. 25 Şubat’ta Mars retrosunun sona ermesiyle yurt dışı ve eğitim konularındaki zorluklar azalmaya başlayacak.

YAY BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay, ayın ilk yarısında yakın çevre, eğitim ve seyahat alanlarında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İlişkilerden yana şanslı bir dönemdesiniz. Ancak gündelik işlerinizde beklenmedik durumlar sizi yorabilir.

Ayın ikinci yarısında yurt dışı, hukuk ve eğitim alanlarındaki belirsizlikler sona eriyor. Sağlığınıza, özellikle boyun ve boğaz bölgenize dikkat etmelisiniz. 25 Şubat’ta Mars retrosunun bitmesiyle finansal ve özel hayatınızdaki sorunlar hafiflemeye başlayacak.

Sevgili Oğlak, Şubat ayının başında maddi kaynaklarınızı artıracak yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili sorumluluklar ön planda olacak. Aşk, tatil veya hobilerinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Ayın ikinci yarısında finansal konulardaki belirsizlikler sona erse de harcamalarınız artabilir. 25 Şubat’ta Mars retrosunun bitmesiyle ilişkilerinizdeki sorunlar hafifleyecek.

KOVA BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova, ayın ilk yarısında kendinizi yenilemek ve imajınızı tazelemek adına harika bir dönemdesiniz. Ancak ailevi meselelerde bazı aksilikler yaşanabilir. Finansal olarak destek görebilirsiniz.

Ayın ikinci yarısında ilişkiler, evlilik ve ortaklık konularındaki belirsizlikler sona eriyor. 25 Şubat’ta Mars retrosunun sona ermesiyle sağlık ve çalışma koşullarındaki zorluklar hafifleyecek.

BALIK BURCU ŞUBAT 2025 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık, Şubat ayının ilk yarısında sağlık, gizli düşmanlıklar ve manevi konularda yenilenme yaşayabilirsiniz. Ancak bu dönemde gizli kalmış meselelerle yüzleşmeniz gerekebilir.

Ayın ikinci yarısında iş, sağlık ve gündelik hayatınıza dair belirsizlikler sona eriyor. Ancak iletişim sorunlarına ve seyahatlerde aksiliklere dikkat etmelisiniz. 25 Şubat’ta Mars retrosunun tamamlanmasıyla aşk, tatil ve çocuklarla ilgili aksilikler sona erecek.

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