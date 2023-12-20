21 Aralık 2023 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep... Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar

Burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. Astroloji özellikle de koronavirüs döneminde ilginin daha da arttığı bir alan. Haftalık, aylık, yıllık yorumların yanı sıra günlük burç yorumları da en çok arananlar arasında... Peki, 21 Aralık 2023 perşembe günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Aralık perşembe günü için günlük burç yorumları...



21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; enerjik, atak olacaksınız. İş hayatınızda sorunlar olabilir ancak seyahatlerden yana şanslısınız. Gününüz harika geçsin.



BOĞA BURCU - 21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün duygusal olarak bunalımlı hissedebilirsiniz. Ancak finansal konularda şans sizinle olacak. Gününüz aydın olsun.

İKİZLER BURCU - 21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Partner veya ortağınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Gününüz güzel geçsin.

YENGEÇ BURCU - 21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kariyer hayatınız ön planda olacak. Çalışmalarınız ön plana çıkabilir. Gününüz keyifli geçsin.

ASLAN BURCU -21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; yurt dışı, eğitim, seyahatlerde şans sizinle olacak. Aşk, çocuk, tatille ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Şans sizinle olsun.

BAŞAK BURCU - 21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; finans, sağlık, özel hayatla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aile ve evinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz güzellikle dolu olsun.

TERAZİ BURCU -21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün partner veya ortağınızla seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Beraber kararlar alabilirsiniz. Neşe dolu bir gün dilerim.

AKREP BURCU - 21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma hayatınızda ani sorunlar gerçekleşebilir ancak bu durum kazançlarınızı olumlu yönde etkileyebilir. Gününüz güzel geçsin.

YAY BURCU - 21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, tatil, çocuk veya hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sahne sizin. Gününüz şahane geçsin.

OĞLAK BURCU - 21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ev, aile konuları ön plana çıkabilir ve gerginlikler gerçekleşebilir. Harika bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün eğitim, kardeşler, yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz ve sosyal çevrenizin desteği sizinle olabilir. Şahane bir gün dilerim.

BALIK BURCU - 21 ARALIK 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kazançlarınız ön planda olabilir. İş hayatınızda güzel projelerle ön plana çıkabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

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