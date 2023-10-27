28 Ekim 2023 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep... Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar

Burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. Astroloji özellikle de koronavirüs döneminde ilginin daha da arttığı bir alan. Haftalık, aylık, yıllık yorumların yanı sıra günlük burç yorumları da en çok arananlar arasında... Peki, 28 Ekim 2023 cumartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Ekim cumartesi günü için günlük burç yorumları...

28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU-28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Koç Burcu: Para, kazançlar, maddi gelirsiniz ve finansal yapılanmanızla ilgili beklenmedik ani gelişen olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda önemli değişim, dönüşümler gerçekleşebilir. Çalışmalarınızın karşılığını ise bir şekilde alacaksınız. Ayrıca kişisel gelişim alanına yönelebilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.



BOĞA BURCU -28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Boğa Burcu: Fiziksel beden, imaj, vizyonunuzla ilgili değişimler gerçekleşebilir. Ancak hastane-psikolojik durumlar veya gizli düşmanlarınızla ilgili konularda gündeme gelebilir. Partner veya çevrenizdeki kişilerle tartışma ve gerginlikler artabilir. Bu dönemde kalıcı uzun vadeli kararlar alabileceksiniz ancak bazı konulardan ise vazgeçmeniz gerekeblir.

İKİZLER BURCU - 28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkizler Burcu: Sosyal çevre, topluluk, dernekler veya gizli düşmanlar, hastane, psikolojik konular gündeme gelebilir. Aile, ev, gayrimenkulle ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizde ise tartışmalar ve değişimler gerçekleşebilir. Sağlıkla ilgili sorunlar, enfeksiyon rahatsızlıkları gibi durumlar meydana gelebilir. Bu dönemde kararlı olmak ve mantıkla hareket etmek sizin rotanız olsun.

YENGEÇ BURCU - 28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yengeç Burcu: İş, kariyer, sosyal çevrenizle ilgili belirli bir dönem sona eriyor ve daha iyisi geliyor diyebilirim.Ama bu dönüşüm sizi zorlayabilir. Bu dönemde eğitim, seyahat, aşk, kardeşler konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ama tartışmalara dikkat.

ASLAN BURCU -28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aslan Burcu: İş, kariyer, evlilik, yurt dışı, hukuk, eğitim konularında değişim, dönüşümler sizi bekliyor olacak. Sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Sabitlikten ziyade değişime uyum sağlamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca maddi konularda ise şans sizinle olacak. Ev değişikliği, iş değişikliği gündeme gelebilir. Sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

BAŞAK BURCU - 28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Başak Burcu: Yurt dışı, eğitim, seyahat, finans veya ameliyat-sağlık konularında değişimler ve sonlanmalar gerçekleşebilir. Bu dönemde maddi olarak güçlenebilirsiniz. Seyahat edebilir belki yurt dışına yerleşme kararı bile alabilirsiniz. Ayrıca aşk, güzellik, sanatla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Dikkat edilmesi gereken ise, iletişim-seyahatlerde sakin kalmak olmalıdır.

TERAZİ BURCU -28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Terazi Burcu: Evlilk, ortaklık veya finans, miras, vergi, ödemeler veya sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. Bu dönemde tartışmalar artabilir. Harcamalarınız çok artabilir. Dengede kalmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca çocuk, hobi, sanalatla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sağlık sorunlarınız olsa bile korunuyorsunuz. Son olarak gizli aşklar da gündeme gelebilir.

AKREP BURCU - 28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akrep Burcu: Evlilik, ortaklık veya çalışma hayatı-sağlık konularında krizsel olaylar içinde kalabilirsiniz. Bu dönemde sert söylemler, sert bir dil gündeme gelebilir. Çocuk, aşk, hobilerinizle ilgili ise kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrei-topluluklarda şans sizinle olacak. Sağlığınıza özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kaza ve tartışmalara açık olabilirsiniz.

YAY BURCU - 28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yay Burcu: Aşk, çocuk, hobi veya sağlık, çalışma hayatınızda değişimler ve kalıcı durumlar gündeme gelebilir. Bu dönemde seayhat, eğitim ve iletişim önemli olacak. Ayrıca yakın çevrenizdeki otoritelerden destekleneceksiniz. Maddi olarak ise dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Tartışma ve gerginliklere dikkat.

OĞLAK BURCU - 28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Oğlak Burcu: Aşk, çocuk, sanat veya ev-aile konularında değişimler sizi bekliyor. Bu dönemde kalıcı kararlar alabilirsiniz. Evi,nizi değiştirebilir, kariyer hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Bu dönemde gücünüzü doğru kullanmak ise krizleri atlatmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca sosyal çevrenizde de tartışmalar gerçekleşebilir. Eğitim, yurt dışı, seyahatlerle ilgili ve aşkla ilgili de şans sizinle olacak.

KOVA BURCU-28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kova Burcu: Ev, aile, seyahat, eğitim veya kardeşlerle ilgili bazı krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. bu dönemde daha yumuşak ve esnek olmanız ise olayları yönetebilmöenizie yardımcı olacaktır. Sağlığınıza ise ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tartışamlar, değişimler gerçekleşebilir. Finansal açıdan ise şans sizinle olacak.

BALIK BURCU - 28 EKİM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Balık Burcu: Para, kazançlar, seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili değişimler be sonlanmalar sizi bekliyor. Ancak siz şanslısınız. Kalıcı , uzun vadeli güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca 6 ay boyunca bol bol seyahat edebilirsiniz. Yer değşiikliği bile gündeme gelebilir. Aşk, evlilik açısından ise şans sizinle olacak.

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