29 Mayıs 2025 Günlük burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; Bugün iyimser bir ruh haline kapılmanız sizin için uygun değil. İş ve maddi konularda birçok hayal ve umut taşıyacağınız bir gün olacak, ancak bu hayallerin bir kısmı acı verici bir hayal kırıklığına dönüşebilir çünkü gününüz buruk ya da en azından kısmi başarılarla geçebilir.