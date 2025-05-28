29 Mayıs 2025 Günlük burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?
29 Mayıs 2025 Perşembe Hangi burç neye dikkat etmeli, kimler içsel dengeyi bulmalı, kimler risk almalı? 29 Mayıs’ın göksel rehberliğinde burcunuza özel tüyolar sizi bekliyor. Elele Astroloji günlük burç yorumlarını sizler için kaleme aldı. Peki; hangi burcu neler bekliyor? 29 Mayıs 2025 burçlara neler getirecek? İşte burç burç günlük yorumlar!
Duygu Karagül
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29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Bugün iyimser bir ruh haline kapılmanız sizin için uygun değil. İş ve maddi konularda birçok hayal ve umut taşıyacağınız bir gün olacak, ancak bu hayallerin bir kısmı acı verici bir hayal kırıklığına dönüşebilir çünkü gününüz buruk ya da en azından kısmi başarılarla geçebilir.
BOĞA BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Bu hafta işler karmaşık olacak olsa da, cesaretinizi kaybetmemeli ve yolunuza çıkan sayısız zorluğa rağmen azminizi korumalısınız. Tereddüt etmeyin, çabalarınız meyvesini verecek. Uğruna savaştığınız her şey sonunda emeklerinize ve sıkıntılarınıza değecek.
İKİZLER BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Bugün aldatıcı bir gün olabilir. İşte bazı başarılar elde edeceksiniz ama diğer alanlarda sadece kısmi kazanımlar olacak. Çünkü kolay gelen kolay gider ve bu da size birkaç endişe bırakabilir.
YENGEÇ BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Hayal ve projeleriniz büyük emek ve fedakârlıklarla ilerliyor olsa da, moralinizi bozmayın ve kararlılığınızı sürdürün. Yol zor olabilir ama çok çalışmanızın karşılığını almaya çok yakınsınız. Şimdi durma ya da vazgeçme zamanı değil.
ASLAN BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bugün, özel yaşamınızda bazı hayallerinizin gerçekleştiği dolu dolu bir gün olabilir. Umutların gerçeğe dönüştüğü, büyük sevinçlerin yaşandığı bir gün sizi bekliyor. Ancak dikkatli olun, bu başarılar sadece görünürde olabilir ve uzun vadede her şey bozulabilir. Tedbirli olmakta fayda var.
BAŞAK BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Gününüz zorlu, mücadele dolu ve gergin geçecek. Ancak iyimserliğinizi kaybetmemelisiniz. İşi her zamankinden daha fazla motivasyonla ele almak daha iyi olur, çünkü uzun süredir savaş verdiğiniz şeylere ulaşmaya çok yakınsınız.
TERAZİ BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; Bugün işte pek çok fedakârlıkla dolu zorlu bir gün geçireceksiniz. Umutlarınız birçok sorunla ya da en azından gecikmelerle karşılaşacak. Ancak bu sizi yıldırmasın, çünkü çok emek verdiğiniz bir şeyi başarmaya çok yakınsınız.
AKREP BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Yakın bir arkadaşınız size tam zamanında çok değerli bir yardımda bulunacak. İş, finans ya da sosyal hayatta yaşadığınız zor bir durumdan kurtulacağınız için oldukça olumlu ve sevinç dolu bir gün geçireceksiniz.
YAY BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Gününüz çok karmaşık geçecek çünkü işte ya da finansal konularda bir çatışmayı aşmanıza yardımcı olacak değerli bir destek alacaksınız ama bu durumun sonuçları hâlâ önemli sorunlar yaratmaya devam edecek.
OĞLAK BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Bugün, büyük bir hevesle üzerine titrediğiniz ve çok emek verdiğiniz bir projenin gerçekleşmeye çok yaklaştığını hissedeceğiniz için size önemli mutluluk anları getirecek. Hayatınızda olumlu bir değişim gerçekten yakın ama işlerin kolay olacağını düşünmeyin. Mücadele devam ediyor.
KOVA BURCU- 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Bugün mali durumunuza ve varlıklarınıza dikkat etmelisiniz, özellikle bir işe başlamak ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız. Her ne kadar iyimser hissedecek olsanız da, sadece işin iyi yanını göreceksiniz. Muhtemel sorunları göz ardı etmek size zarar verebilir. Dikkatli olmakta fayda var.
BALIK BURCU - 29 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Son zamanlarda olaylara karamsar ve hatta kabullenici bir bakış açısıyla yaklaşmıştınız ama şimdi yeniden umutlanma zamanı, tabii ki temkinli bir şekilde. Her şey sandığınız kadar kötü değildi ve değişiminiz büyük ya da kalıcı olmayabilir. Aşk hayatınızda ya da ailenizde sevinç bulacaksınız.