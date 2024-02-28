29 Şubat 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...

Burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. Astroloji özellikle de koronavirüs döneminde ilginin daha da arttığı bir alan. Haftalık, aylık, yıllık yorumların yanı sıra günlük burç yorumları da en çok arananlar arasında... Peki, 29 şubat 2024 perşembe günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Şubat perşembe günü için günlük burç yorumları...



29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün finans, sağlık konuları ön plana çıkabilir ayrıca sosyal hayatınızdan dolayı harcamalarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.



BOĞA BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün partner, ortaklık, mahkeme konularına odaklanabilirsiniz ancak iş hayatınızda bazı aksilikler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin. Boğa burcu kadını özellikleri

İKİZLER BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinlerinizde ani sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aşk, tatil, hobi, sanatla ilgilenebilirsiniz ancak bazı aksiliklerde gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

ASLAN BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ev, aile, gayrimenkul konularında bazı aksilikler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

BAŞAK BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz ancak sağlık konularına dikkat etmeniz gerekebilir. Gününüz şahane geçsin.

TERAZİ BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün para, kazançlar ön plana çıkabilir ancak aşk, tatil, çocuklardan dolayı harcamalarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.

AKREP BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi rahat ifade edebilirsiniz ancak aile içi bazı sorunlar gündeme gelebilir. Gününüz şahane geçsin.

YAY BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yanız kalmak isteyebilirsiniz. Ancak eğitim, iletişim veya seyahatlerde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

OĞLAK BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.

KOVA BURCU- 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer, iş hayatınızda krizsel süreçler gerçekleşebilir. Sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Gününüz şahane geçsin.

BALIK BURCU - 29 ŞUBAT 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yurt dışı, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir ancak sağlık sorunlarına dikkat etmeniz tavsiyedir. Gününüz şahane geçsin.

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