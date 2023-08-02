3 Ağustos 2023 günlük burç yorumları: Dilara Yıldızhan'ın kaleminden koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Sevgili Koç; bugün duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Otoritelerle sorunlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya gündelik rutinlerinizde aksilikler gerçekleşebilir. Maddi açıdan ise fırsatlarınız var.Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Boğa; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Aşk, çocuk, eğlence veya tatil konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili İkizler; bugün kariyer hayatınız ön plana çıkıyor. Bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Ailenizle, evinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkıyor. Seyahatlerde veya eğitimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizin desteği sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Aslan; bugün finans, ödemeler gibi konular ön plana çıkabilir. Harcamalarınız artabilir. İş hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Başak; bugün partner, ortaklık, evlilik konuları ön plana çıkabilir. Yurt dışı, eğitim veya hukukla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Terazi; bugün çalışma hayatı, gündelik rutinler veya evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Finansal açıdan veya sağlıkla ilgili konularda şans sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.

Sevgili Akrep; bugün tatil, aşk, eğlence veya hobileriniz ön plana çıkabilir. Partner veya ortağınızla ortak hareket edebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.