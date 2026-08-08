9 Ağustos 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

9 Ağustos 2026 Pazar günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 9 Ağustos 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Pazar gününü sevdiklerinize, partnerinize veya hobilerinize ayırmak isteyeceksiniz. Yaratıcı tarafınızın yüksek olduğu bugün, aşk hayatınızda sürpriz ve samimi anlar yaşanabilir.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle bir arada olmak, pazar kahvaltılarını uzatmak ve evinizde konfor alanı yaratmak size son derece iyi gelecek. Kendi içinize dönüp duygusal ihtiyaçlarınızı gözden geçirebilirsiniz.



İKİZLER BURCU -9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya dostlarınızla iletişim trafiğiniz epey yoğun olabilir. Kısa bir pazar gezisi yapmak ya da uzun zamandır ertelediğiniz sohbetleri gerçekleştirmek zihninizi tazeleyecek.

YENGEÇ BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular ve kişisel güvenliğiniz öne çıkıyor. Kendinizi şımartacak küçük planlar yapabilir, haftalık harcamalarınızı gözden geçirerek özdeğerinizi besleyecek aktivitelere yönelebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay ve Güneş’in burcunuzu destekleyen enerjisiyle günün parlayan ismi sizsiniz! Kendinizle ilgilenmek, imajınızda küçük dokunuşlar yapmak ve çevrenize neşe saçmak için mükemmel bir Pazar günü.

BAŞAK BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın yorgunluğunu üzerinizden atmak için dingin bir gün tercih edebilirsiniz. Yalnız kalmak, meditasyon yapmak veya kitap okumak zihninizi önümüzdeki haftaya eksiksiz hazırlayacak.

TERAZİ BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınız, dostluklarınız ve sosyal çevreniz hareketleniyor. Arkadaş gruplarınızla bir araya gelebilir, keyifli organizasyonlarda bulunarak enerjinizi yükseltebilirsiniz.

AKREP BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplum önündeki duruşunuz ve sorumluluklarınız aklınızı meşgul edebilir. Aile büyüklerinizle bir araya gelebilir ya da önümüzdeki haftanın kariyer hedeflerini sakince planlayabilirsiniz.

YAY BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçinizdeki keşfetme arzusu ve neşe yüksek! Yeni yerler görmek, farklı konular araştırmak ya da geleceğe dair ilham verici hayaller kurmak için harika bir tatil günü.

OĞLAK BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal anlamda derinlik ve güven arayışınız ön planda. Sevdiklerinizle yüzeysel değil, daha samimi ve içten paylaşımlarda bulunmak ruhunuza iyi gelecek.



KOVA BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Odağınız tamamen ikili ilişkilerinizde ve partnerinizde. İletişimde empati kurarak aradaki uyumu yakalayabilir, birlikte romantik veya sosyal planlar yapabilirsiniz.

BALIK BURCU - 9 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU