9 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 9 Ekim 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 9 Ekim Pazar için günlük burç yorumları...



9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; fiziksel değişim ve sağlığınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Ayrıca ilişkinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelecek. 9 Ekimde Plüton S olacak bundan dolayı kariyer hayatınızda manipülasyon, baskı ve otoritelerle anlaşmazlık gerçekleşebilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.



BOĞA BURCU - 9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sağlık, hastaneler, kapalı alanlarla ilgili bir sürece girebilirsiniz ama bir taraftan da kariyerinizle ilgili kalıcı ve uzun vadeli destekler alacaksınız. 9 Ekimde Plüton S olduğu için; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili krizsel durumlar gerçekleşebilir. 10 Ekim ile birlikte Plüton ileri hareketine başlayacak.







İKİZLER BURCU - 9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili belirsiz konular belirli hale geliyor. Bu süreçte güzel sonuçlarla karşılaşacaksınız. Ama Plüton S olduğu için; finans, sağlık konularında krizsel durumlar yaşanabilir. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

YENGEÇ BURCU -9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; kariyer hayatınızda belirsiz konular belirli hale gelebilir ama bu durumlar sizin istemediğiniz gibi olabilir. Ayrıca 9 Ekimde Plüton S olacağı için; ortaklık, evlilik, ilişki, mahkeme ya da açık düşmanlarınızla ilgili krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Baskı ve manipülasyona uğrayabilirsiniz. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.







ASLAN BURCU - 9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukukla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Sonuçlar ise sizin istediğiniz gibi gelişecek. 9 Ekim tarihinde Plüton S olacak bundan dolayı sağlık konusunda, çalışma hayatında, gündelik hayatta ya da evcil hayvanınızla ilgili krizsel bir gün geçirebilirsiniz. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

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BAŞAK BURCU - 9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; para, ödeme, borçlar, ortağın ya da eşin parasıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecektir. Kariyer açısından güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 9 Ekimde Plüton’un S olmasından dolayı; aşk, hobi, çocuk, borsa, tatil konularında krizsel durumlar ise yaşanabilir. 10 Ekim tarihiyle beraber ise Plüton ileri hareketine başlayacak.







TERAZİ BURCU -9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; evlilik, ortaklık, ilişki konularında belirsizlikler belirli hale gelecek. 9 Ekimde Plüton S olacak bundan dolayı aile ve evinizle ilgili krizsel durumlar yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. 10 Ekim tarihinde Plüton ileri hareketine başlayacak.

AKREP BURCU -9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınızla ilgili belirsiz konular belirli hale gelecektir. Ayrıca ev ve ailenizle ilgili de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. 9 Ekimde Plüton S olacak bundan dolayı yakın çevre, seyahat, iletişim, kardeşlerle krizler yaşanabilir, dikkatli olmalısınız. 10 Ekim ile birlikte ; Plüton ileri hareketine başlıyor olacak.

YAY BURCU - 9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; aşk, çocuk, tatil, eğlence, borsa konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale gelecek ve bu konularda güzel sonuçlar alabileceksiniz. Ama Plüton S olduğu için; maddi konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum, krizsel durumlar yaşanabilir. 10 Ekim tarihiyle beraber Plüton ileri hareketine başlayacak.

OĞLAK BURCU - 9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; aile, ev ve kariyerinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelirken sizi zorlayacak durumlar içinde kalabilirsiniz ama maddi açıdan güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz. 9 Ekimde Plüton S olacak; siz bu tarihte çok sert olabilirsiniz ve affetmeyen bir tutum sergileyebilirsiniz bu da hayatınızda krizlere sebep olabilir. 10 Ekim ile birlikte Plüton ileri hareketine başlayacak.

KOVA BURCU- 9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; kardeşler, eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor ve istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Ama 9 Ekimde Plüton S olduğu için; psikoloji, sağlık, gizli düşmanlarınızla ilgili krizsel bir gün geçirebilirsiniz. 10 Ekimde Plüton ileri hareketine başlıyor.

BALIK BURCU -9 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün Koç burcu dolunayı ile 15 gün boyunca; para ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ayrıca otoritelerden gizli destek de alabilirsiniz. Plüton S etkisiyle 9 Ekim tarihinde; sosyal çevre, arkadaşlar, güçlü insanlarla krizler ve sorunlar yaşanabilir ama siz krizi fırsata dönüştürebileceksiniz. 10 Ekim tarihinden sonra Plüton ileri hareketine başlıyor.

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