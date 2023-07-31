Ağustos 2023 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Ağustos ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Temmuz ayı burç yorumları neler söylüyor? Ağustos ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Ağustos 2023 aylık burç yorumları

AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç, Ağustos ayı sizin için aşkta şanslı geçebilir; fakat para konularına özen göstermeniz gerekebilir. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca kendini gösterecek. Aşk, çocuklar, borsa, hobi, sanat ve tatil konuları gündeminize gelebilir. Geçmişte başlayan ancak yarım kalan konuları tamamlayabilirsiniz. Ancak yeni başlangıçlar için uygun bir zaman dilimi olmayacak. Ayrıca eski aşklar ve flörtlerle karşılaşabilirsiniz.

Ayın ilk yarısında sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla ve topluluklarda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ancak harcamalarınız artabilir ve beklenmedik olaylar arkadaşlarınızla ilişkilerinizi etkileyebilir. zaman dilimi olmayacak. Ayrıca eski aşklar ve flörtlerle Retro etkisiyle karşılaşabilirsiniz.

Ağustos’un ikinci yarısında aşk, çocuklar, tatil veya hobilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olacak, ancak yine de ana gündeminiz para olacak. Gelir girişlerine dikkat ederken, ani krizlerin ilişkilerinizi etkilememesine özen gösterin.

23 Ağustos’ta başlayacak olan Merkür Retro süreci çalışma hayatınızda ve gelirlerinizde gecikmelere, aksiliklere neden olabilir. Bu süreci düzenlemeniz ve gelir kaynaklarınızı artırmanız için kullanabilirsiniz. Dikkatli olunması gereken tarihlerden biri ise 27 Ağustos olacak, yepyeni bir işe başlamak veya yöneticilerle veya sağlık konularıyla ilgili bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Ağustos ayının size şans getirmesini dilerim.

BOĞA BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa, Ağustos ayı sizin için hızlı bir tempoya sahip olabilir ve beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Farkındalığınızın artacağı bu ayda konfor alanınızdan çıkmak ve yeni şeyler denemek isteyebilirsiniz. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; Ev, aile, gayrimenkul ve taşınmazlarla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Aile içinde bazı tartışmalar yaşanabilir. Geçmişte başlayan ancak yarım kalan işleri tamamlama şansı yakalayabilirsiniz. Ancak yepyeni bir ev veya arsa almak sonrasında bazı sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir.

Ayın ilk yarısında kariyer ve iş hayatınızda belirsizlikler yaşanabilir, anlaşmazlıklar ve değişim kararları gündeme gelebilir. Aynı zamanda sağlık konuları veya ev değişikliği gibi önemli konulara odaklanmanız gerekebilir.

Ağustos’un ikinci yarısında ise aile, ev ve gayrimenkul konularında ani başlangıçlar olabilir, ancak Venüs Retro etkisiyle kararlarınızı uygulamakta zorlanabilirsiniz. Önceden planladığınız ve ertelediğiniz konuları hayata geçirmek için fırsatlar doğabilir.

23 Ağustos’ta başlayacak olan Merkür Retro süreci aşk, çocuklar, tatil, hobi ve borsa gibi konularda önceden planladıklarınızı hayata geçirmenize yardımcı olabilir. Eski ilişkilerinizi düzeltme ve yanlış anlaşılmaları giderme şansına da sahip olabilirsiniz. Ancak dikkatli olmanız gereken tarihlerden biri 27 Ağustos olacak. Aşk, çocuklar, hobi, sanat veya tatille ilgili sorunlar veya aksilikler yaşanabilir, aynı zamanda otoritelerle sorunlar içinde kalabilirsiniz.

Ağustos ayının size şans getirmesi ve fırsatlar sunması dileğiyle.



İKİZLER BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler, Ağustos ayında seyahat konusunda şanslı olabilirsiniz ve yakın çevreniz genişleyebilir. İletişiminiz artacak ve yeni bağlantılar kuracaksınız. Ancak ev, aile ve sağlık konularına özen göstermeniz gerekecek. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; yakın çevre, yakın akraba, komşular ve kardeşlerinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Eğitim hayatınız hareketlenebilir ve seyahatleriniz artabilir. Geçmişte kalan ve görüşmediğiniz eski tanıdıklarınızla veya eski aşklarla karşılaşabilir veya onlarla iletişime geçebilirsiniz. Bu dönemde yepyeni bir eğitim veya ilişki kararı almak sonrasında sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Ayrıca yeni anlaşmalar ve imzalarda da sorunlar yaşanabilir.

Ayın ilk yarısında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ve uzak çevre konularında belirsizlikler yaşanabilir. Planlarınızda beklenmedik değişiklikler olabilir, fakat şans da sizden yana olacak. İlişkiler alanında güzel gelişmeler olabilir, ancak sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Ayın ikinci yarısında yakın çevre, seyahat, eğitim ve kardeşlerle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Seyahatler ön planda olacak, ancak sağlık problemleri de gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda ani değişimler olabilir ve iletişim sorunları ortaya çıkabilir.

23 Ağustos’ta başlayacak olan Merkür Retroya dikkat edin, üç hafta boyunca seyahat, eğitim ve iletişim konularında aksilikler yaşanabilir. Yeni bir ev ya da anlaşma yapmaktan kaçının, aile içinde çatışmalar olabilir. 27 Ağustos ise dikkatli olmanız gereken bir tarih olacak, aile, ev ve kariyer hayatınızda değişimler yaşanabilir ve otoritelerle zorlu durumlar yaşanabilir. Her değişimin yeni bir başlangıç olduğunu unutmayın.

Ağustos ayının size şans getirmesini dilerim

YENGEÇ BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç, Ağustos ayında para konularında kazanç elde edebilir, ancak harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekecek. Sosyal çevrenizdeki değişimlere açık olmanız da önemli olacak. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; para ve kazançlarınız ön plana çıkabilir. Gelirlerinizde şanslarınız artabilir, ancak geçmişte başladığınız işleri tamamlamak için bu süreci verimli kullanmanız önemli olacaktır. Yeni anlaşmalar yaparken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca eski aşklarla karşılaşma ihtimali de bulunuyor.

Ayın ilk yarısında finans, ameliyat, sağlık, miras ve borçlarla ilgili durumlar gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir ve gelirlerinizde dalgalanmalar yaşanabilir. Bu döneme hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim.

Ayın ikinci yarısında para ve kazançlarla ilgili yeni kararlar ve başlangıçlar yapabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir ve aşk hayatınızda ani değişimler yaşanabilir.

23 Ağustos’ta başlayacak olan Merkür Retro dönemine dikkat edin, üç hafta boyunca seyahat, eğitim ve iletişim konularında bazı aksilikler yaşanabilir. Yeni bir imza atmaktan kaçının, ancak zorunda kalırsanız daha sonra değişim yapmak gerekebilir. 27 Ağustos, dikkatli olmanız gereken bir tarih olacak. Seyahat, eğitim, iletişim ve inançlarla ilgili konularda çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu tarihte söyledikleriniz ve kararlarınız kalıcı olabilir.

Ağustos ayının size şans getirmesini dilerim.

ASLAN BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan, Ağustos ayında para ve kazançlarınız büyük önem taşıyacak. Ayrıca kariyer hayatınızda ani ve güzel gelişmeler yaşanabilir. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; kendinizi şefkatli, merhametli ve sevecen hissedebilirsiniz. Güzellik, kişisel bakım ve kişisel gelişim konularına daha çok ilgi gösterebilirsiniz. Fiziksel değişimler yapma isteğiniz olabilir, ancak estetik operasyonlar veya imaj değişiklikleriyle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde hayatınızın her alanından eski tanıdıklarla karşılaşabilir ve yarım kalan konuları tamamlayabilirsiniz.

Ayın ilk yarısında evlilik, ortaklık, mahkeme ve ben-sen dengesi konularında belirsizlikler yaşanabilir. Ani değişimler ve bitişler olabilir, iş hayatınızda da dönüşümler söz konusu olabilir.

Ağustos’un ikinci yarısında hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilir ve kariyerinizde kaderinizi etkileyen olaylar yaşayabilirsiniz. Bu süreci kabullenmek ve uyum sağlamak önemli olacak. Ayrıca kalp ve sırt sağlığına dikkat etmenizi tavsiye ederim. İmaj değişikliği de düşünebilirsiniz.

23 Ağustos’ta başlayacak olan Merkür Retro döneminde seyahat, eğitim ve iletişim konularında bazı aksilikler yaşanabilir. Yeni bir ticari sözleşme veya iş anlaşması yapmaktan kaçının, ancak geçmiş projeleri hayata geçirme fırsatınız olabilir. 27 Ağustos, dikkatli olmanız gereken bir tarih olacak. Para, kazançlar, ödemeler ve borçlarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir ve destek alamayabilirsiniz.

Ağustos ayının size şans getirmesini dilerim.

BAŞAK BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak, Ağustos ay sizin için içe çekilme, ruhsal olarak şifalanma ayı olacak diyebilirim. Dinlenmeniz gereken bir süreç sizi bekliyor. Ancak ani seyahatler, eğitim konuları da yaşayabilirsiniz. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; sevginizi çevrenize yansıtmayı tercih etmeyebilirsiniz. Platonik aşklar gündeminize gelebilir ve gizli aşklar yaşayabilirsiniz. Geçmişte kalan, ancak görüşmediğiniz kişilerle tekrar karşılaşabilirsiniz. Bilinçaltınızda olan sevgiyle ilgili sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Şifa çalışmaları ve ruhsal çalışmalar ruhunuzu besleyebilir. Sanatla ve çocuklarla ilgilenmek, kendinizi keşfetmenizi sağlayabilir. Ancak dikkatli olmanız gereken bir konu, değerli eşyalarınızı kaybetme olasılığının artmasıdır.

Ağustos ayının ilk yarısında sağlık, yanınızda çalışanlar ve iş hayatınızla ilgili belirsizlikler yaşanabilir. Aynı zamanda yurt dışı, eğitim, seyahat gibi konularda sorunlar gündeme gelebilir, ancak şans sizden yana olacak. İlişkilerde de olumlu gelişmeler yaşanabilir. Sağlığınıza özen göstermenizi tavsiye ederim.

Ağustos’un ikinci yarısında ise hastaneler, sağlık, gizli düşmanlar veya gizli aşklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Ruhsal olarak içe çekilebilirsiniz, bu durumda çalışmak ve dışarı çıkmak faydalı olabilir. Ayrıca yurt dışı, hukuk ve seyahatlerde bazı aksilikler ve engellerle karşılaşabilirsiniz. 23 Ağustos’ta Merkür Retro başlayacak ve üç hafta boyunca eski tanıdıklar ve görüşmediğiniz kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Kendinizi anlatmakta zorlanabilirsiniz. 27 Ağustos ise dikkatli olmanız gereken bir gün olacak, partner, ortaklık, otoritelerle veya evlilikle ilgili sorunlar yaşanabilir.

Ağustos ayının size şans getirmesini dilerim.

TERAZİ BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi, Ağustos ayında tatil yapmak ve sosyalleşmek sizin için öne çıkabilir, ancak harcamalarınıza ve ödemelerinize dikkat etmeniz önemli olacak. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Eski arkadaşlarınızla ve sevgililerinizle bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Retro etkisinden dolayı, yepyeni ilişkiler için pek verimli bir dönemde olmayacaksınız.

Ayın ilk yarısında aşk, çocuk, tatil, hobi ve borsa gibi konularda belirsizlikler yaşanabilir. Aynı zamanda ödemeler, borçlar ve para konularında aksilikler ortaya çıkabilir. Sağlığınıza da özen göstermenizi tavsiye ederim.

Ayın ikinci yarısında ise sosyal çevre, arkadaşlar ve aşk hayatınızda yeni şanslarla karşılaşabilirsiniz. Ancak para ve harcamalar konusu önem kazanacak, bu nedenle bu döneme hazırlıklı olun. 23 Ağustos’ta Merkür Retro dönemi başlayacak ve üç hafta boyunca içsel konuşmalarınız artabilir. Rüyalarınız daha aktif olabilir ve geçmişten gelen konular tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde sırlarınızı paylaşmaktan kaçınmanızı öneririm. 27 Ağustos’ta dikkatli olunması gereken bir gün olacak. Sağlık, çalışma hayatı veya otoritelerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir ve sakin geçirmeniz önemli olabilir.

Ağustos ayının size şans getirmesini dilerim.

AKREP BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep, Ağustos ayı sizin için kariyer ve iş hayatınızda yeniliklere açık bir dönem olabilir. Aynı zamanda ortaklık ve evlilik konularında ani olaylarla karşılaşabileceğiniz bir zaman dilimi olabilir. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. İş hayatınızda kadınlarla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yeni iş, terfi gibi konularda gecikmeler ve sorunlar yaşanabilir. Bu dönemi, geçmişte kalan ama yapmadığınız hedeflerinizi hayata geçirmek için kullanabilirsiniz.

Ayın ilk yarısında ev, aile, gayrimenkul veya kariyerle ilgili belirsizlikler ön plana çıkabilir. Bu süreçte evde değişiklikler yapabilirken aile içi çatışmalara dikkat etmek önemlidir. Açık düşmanlar, evlilik, ortaklık veya partnerinizle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bu nedenle sağlığınıza da özen göstermeniz gerekecektir.

Ağustos ayının ikinci yarısında kariyer ve iş hayatınızda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz, ancak bu dönemde sizi sarsabilecek beklenmedik değişimlere de hazır olmanız önemlidir. Aşk, eski aşklar ve evlilikle ilgili süreçlerde de şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir.

23 Ağustos’ta Merkür’ün Retro hareketine geçmesiyle üç hafta boyunca sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili çözüme kavuşturulmamış konuları ele alabilir ve eski aşklarla karşılaşma şansı bulabilirsiniz.

27 Ağustos’ta aşk, çocuk, tatil veya arkadaşlarınızla ilgili bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu günü önemli kararlar almak için pek uygun bulmayabilirsiniz, bu nedenle dikkatli olunması gereken bir gün olacaktır.

Ağustos ayının size şans getirmesini dilerim.

YAY BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay, Ağustos aynın seyahat edeni sizsiniz. Ancak sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konularıyla ilgilenebilirsiniz. Seyahatleriniz artabilir, ama aksilikler ve gecikmeler gerçekleşebilir. Seyahatte, eğitimde ve yurt dışı alanlarında eski aşklarla ve tanıdıklarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir plan yapmak yerine planladığınız ama yarım kalmış eğitim ve yurt dışı konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Ağustos’un ilk yarısında kardeşler, eğitim, seyahat ve yakın çevre konularında belirsizlikler belirli hale gelebilir. Bol bol seyahat edebilir ve iletişim artışı gözlenebilir. Yeni kararlar alabilir ve çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarda veya evcil hayvanınızda ani gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca sağlıkla ilgili beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir.

Ağustos’un ikinci yarısında ise yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya yer değişikliği gibi konularda yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ani değişimlere hazırlıklı olmanız önemli. Aynı zamanda çalışma hayatınızda da değişiklikler yaşanabilir ve sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim.

23 Ağustos’ta Merkür Retro sürecine başlayacak ve üç hafta boyunca kariyeriniz ve iş hayatınızla ilgili geçmişte kalmış işleri tamamlayabilirsiniz. Ancak iletişimde sorunlar yaşanabilir ve yeni bir imza atmaktan kaçınmanızda fayda var. 27 Ağustos’ta iş hayatınız veya aile hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ancak ani kararlar yerine biraz zamana yaymanız daha doğru olacaktır.

Ağustos ayınız size şans getirsin.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak, Ağustos ayında aşk, çocuk, tatil ve hobilerinizle ilgili ani gelişmeler ve sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak para, ödemeler ve finansal durumunuzu gözden geçirmeniz gerekebilir. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; finans, vergi, ödemeler, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Retro sürecinde unuttuğunuz ödemeler, finansal konular ve borçlarla karşılaşabilirsiniz. Aniden harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir yatırım, finansal yapılanma veya estetik ameliyat konularını ertelemenizi tavsiye ediyorum. Sorunlar ve aksiliklerle karşılaşabilirsiniz, ancak daha önceden planladığınız işlerinizi bu süreçte tamamlayabilirsiniz.

Ayın ilk yarısında para, kazançlar ve iş hayatınızla ilgili ani olaylar yaşanabilir. Tatil, eğlence, lüks harcamalar, hobiler, çocuklar ve aşk nedeniyle harcamalarınız artabilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili belirsizlikler ortaya çıkabilir.

Ağustos’un ikinci yarısında finans, miras, ödemeler, vergi, ameliyat ve özel hayat konularında ani gelişmeler yaşanabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik olaylarla karşılaşabilir ve ani harcamalar yapabilirsiniz.

23 Ağustos’ta Merkür Retro süreci başlayacak ve üç hafta boyunca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya uzak akrabalarınızla ilgili geçmişte kalan konular gündeminize gelebilir. Bu konularda sorunları düzeltme fırsatı yakalayabilir ve eski aşklarla tekrar bir araya gelebilirsiniz. 27 Ağustos’ta eğitim, seyahat, hukuk, yurt dışı veya iletişimde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmanız gereken bir gün olacak.

Ağustos ayının size şans getirmesini dilerim.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova, Ağustos ayında aile, ev ve gayrimenkul konuları ön planda olacak. Ayrıca ilişki, ortaklık, eski aşklar ve mahkeme konularında yeni gelişmeler yaşanabilir. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; evlilik, ilişki, ortaklık veya mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Bahsettiğim konularda sorunlar gerçekleşebilir. Eski aşklarla veya yakın arkadaşlarınızla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu dönemde yepyeni bir ilişki kurmak yerine var olan ilişki veya ortaklığınızdaki pürüzleri şifalandırabilirsiniz.

Ayın ilk yarısında hayatınızla ve kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Evlilik, ortaklık veya açık düşmanlarla ilgili sorunlar ve ani olaylar gerçekleşebilir, bu durum aile ve ev hayatınıza yansıyabilir. Ev değişikliği veya ev tadilatı gibi durumlar gündeme gelebilir.

Ağustos’un ikinci yarısında ise evlilik, ortaklık, partner veya açık düşmanlarla ilgili yeni başlangıçlat ortaya çıkabilir ve aile, ev konularında değişimler yaşanabilir, ancak ilahi koruma sizinle olacak.

23 Ağustos’ta Merkür Retro transitine başlayacak ve üç hafta boyunca finans, okültizm, sağlık veya özel hayatınızla ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Ayrıca eski konular gündeminize gelebilir. 27 Ağustos, yılın en şanssız günlerinden biri olacak ve bu dönemde önemli kararlar almanız tavsiye etmiyorum.

Ağustos ayının size şans getirmesini dilerim.

BALIK BURCU AĞUSTOS 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; çalışma hayatınız, sağlığınız, çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Eğitim, seyahat veya iletişimde ise beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz. 23 Temmuz’da başlayan Venüs retrosu ağustos ayı boyunca etkisini gösterecek. Venüs Retro etkisiyle; çalışma hayatınızla, yanınızda çalışanlarla veya gündelik rutinlerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Bahsettiğim konularda aksilikler ve sorunlar yaşanabilir. Eski çalışma arkadaşlarınızla ve yardımcılarınızla karşılaşabilirsiniz. Görüşmediğiniz geçmişte kalmış aşklar gündeminize gelebilir. Ayrıca bu dönemde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kalp, sırt veya kadınsal rahatsızlıklar nüksedebilir. Bu süreci yarım kalmış projelerinizi hayata geçirmek ve daha sağlıklı bir hayat için program oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Ağustos ayının ilk on beş gününde hastane, sağlık ve çalışma hayatı konuları ön plana çıkabilir. Eğitim, seyahat, yakın çevre veya kardeşlerinizle ilgili ani gelişmeler yaşanabilir, bu dönemde trafikte ve ulaşımda dikkatli olmanız tavsiye ediyorum.

Ağustos’un ikinci yarısında çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvan veya yanınızda çalışanlarla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, ancak iletişimde büyük sorunlar yaşanabilir. Yeni sözleşmeler ve anlaşmalar gündeme gelebilir, ancak dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

23 Ağustos’ta Merkür’ün Retro yapmasıyla üç hafta boyunca ilişki, ortaklık ve evlilik konuları gündeme gelebilir. Sözleşmeler ve anlaşmalarda sorunlarla karşılaşabilir ve bu dönemde eski aşklar veya yakın arkadaşlarla karşılaşabilirsiniz. 27 Ağustos, yılın en talihsiz günlerinden biri olacak ve bu dönemde ilişki, ortaklık ve mahkeme konularında dikkatli olmanız tavsiye ediyorum.

Ağustos ayının size şans getirmesini dilerim.

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