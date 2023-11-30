Aralık 2023 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Aralık ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Aralık ayı burç yorumları neler söylüyor? Aralık ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Aralık 2023 aylık burç yorumları:

ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç;

Aralık ayının ilk yarısında; İletişim, kardeşler, eğitim, seyahat konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Seyahat, eğitim konularında aktiflik artıyor olacak. Ayrıca sağlık, çalışma hayatı, gündelik işlerinizde şanslı olacaksınız. Bekarsanız gündelik hayatta yeni birileriyle tanışabilirsiniz.

Aralık ayının ikinci yarısında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza bu süreçte dikkat etmeniz önemli olacaktır. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; ödeme, borçlar, miras veya ameliyat konularında iletişiminize, kararlarınıza dikkat etmelisiniz.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; ev, aile, yakın çevre, seyahatlerle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde yepyeni fırsatlar ve gelişmelerle karşılaşmanız olasıdır. Özellikle maddi kaynaklarınızda iyileşme sürecine girebilirsiniz.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

BOĞA BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa;

Aralık ayının ilk yarısında; para, kazançlar, ben-sen dengesi, ilişki, ortaklık konularında özellikle de iş hayatınızı etkileyen bazı süreçler içinde kalabilirsiniz. Bu dönemde sorumluluklarınızın farkında olarak hareket etmeniz tavsiyemdir.

Aralık ayının ikinci yarısında; ilişki, ortaklık, finans konularında yeni başlangıçlar için adım atabilirsiniz. Bu dönemde sosyal çevrenizle ilgili yanılsamalar, hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Gerçekleri algılamadan karar vermemeniz önemlidir. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; para, finans, sağlık veya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal alanlarda iletişim sorunları gerçekleşebilir. Aksiliklerle karşılaşabilirsiniz, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; para, kazançlar, yakın çevre, kardeşler veya seyahat, eğitim konularında güzel sonuçlanan süreçler gerçekleşebilir. Ruhsal olarak güçlenebilirsiniz. Farkındalığınız artabilir. Rüyalarınız yol gösterici olacaktır.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.



İKİZLER BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler;

Aralık ayının ilk yarısında; sağlık, gizli düşmanlar, imaj değişikliği gibi konularda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ortaklık, evlilik süreçlerinizde bazı sorunlarla karşılaşmanız olasıdır. Seyahat, eğitim, yurt dışı veya kariyer hayatınızda otoritelerle anlaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeniz önemli olacaktır.

Aralık ayının ikinci yarısında; ortaklık, evlilik, partnerinizle ilgili yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Kariyer hayatınızda bazı hayal kırıklıkları veya yanlış yönlendirmeler söz konusu olabilir. Dikkatli olmanız tavsiyedir. İç görünüze kulak verebilirsiniz. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; ilişki, ortaklık, finansal konularda geçmişte kalan konular gündeme gelebilir. Geçmişten kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Bu dönemde verilen sözler çok önemli olacaktır. Ayrıca yeni bir imza, sözleşme imzalarken dikkatli olmanız tavsiyedir.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; imajınız, vizyon, sağlık yani kişisel alanınızda kendinizi geliştirip, ilerletebileceğiniz güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizin desteği sizinle olacaktır.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

YENGEÇ BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç;

Aralık ayının ilk yarısında; sosyal çevre, arkadaşlar, gizli düşmanlar ve sağlık konularıyla ilgili bazı aksiliklerle karşılaşmanız olasıdır. Maddi kazançlarınızla ilgili sorumluluklarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk konularında aksiliklerle karşılaşabilirsiniz ancak kalıcı uzun vadeli fırsatlar da peşi sıra gelecektir.

Aralık ayının ikinci yarısında; çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinlerinizle ilgili hareketlilik artıyor olacak. Değişim ve dönüşümler sizi bekliyor. Bu dönemde seyahat, eğitim, fikir-inanç konularında bazı aksilikler gerçekleşebilir. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; ortaklık, partner, çalışma hayatınızda iletişim sorunları gerçekleşebilir. Geçmiş olaylar veya kişilerle ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni kararlar alırken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; kişisel gelişim, imajınız, ortak veya ilişkinizdeki yeriniz ve ben-sen temaları ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızda veya sosyal çevrenizle ilgili şanslarınız artabilir. Güzel destekler alacaksınız ve gelişip, ilerleme fırsatı yakalayabileceksiniz.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

ASLAN BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan;

Aralık ayının ilk yarısında; sosyal çevre, kariyer hayatınızda güzel gelişmeler, sonuçlanmalar gerçekleşebilir. Ancak bu dönemde partner veya ortağınızla anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. İlişki ve ortaklıktaki sorumluluklarınız önemli olacak. Ayrıca harcama, ödemelerinize de dikkat etmeniz tavsiyedir.

Aralık ayının ikinci yarısında; aşk, çocuk, tatil, hobi gibi konularda güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak ödeme, borçlar yani finansal yapılanmanıza dikkat etmeniz tavsiyedir. En önemli husus ise sağlığınız olacaktır. Özellikle uygu düzeniniz, mental sağlığınız çok önemli olacaktır. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; çalışma hayatı, aşk, çocuk, tatil veya borsa konularında geçmiş konular gündeme gelebilir. Projelerinizi, kararlarınızı gözden geçirme fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ancak yanlış anlaşılmalar, iletişim sorunları gerçekleşebileceği için olayları birkaç kere analiz etmeniz tavsiyedir.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; sosyal çevre, arkadaşlar, sağlık, ruhsal konularla ilgili iyileşme ve güzel süreçlerle karşılaşacaksınız. Seyahat, eğitim veya kariyer hayatınızda ilerlemenizi sağlayacak fırsatlarla karşılaşmanız olasıdır.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun

BAŞAK BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak;

Aralık ayının ilk yarısında; kariyer, iş hayatınız veya yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak çevre, hukuk alanlarında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Ancak otoritelerle, çalışma hayatınızda yanınızda çalışanlarla veya partnerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gereken bir süreç olacak.

Aralık ayının ikinci yarısında; ev, aile, gayrimenkul konularında yeni bir döneme geçiş yapabilirsiniz. Bu dönemde kararsızlıklar sizi fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Bundan dolayı olayları analiz ederken içsel iitiliminize de kulak vermenizi tavsiye ediyorum. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; aşk, çocuk, tatil, hobi ve ev, aile yapınızla ilgili geçmiş konular gündeme gelebilir. Kaçırdığınız fırsatları tekrar elde edebilirsiniz. Bu dönemde güzel gelişmeler sizinle olacak.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; kariyer, sosyal çevre alanlarında güzel gelişmelerin başlangıcına adım atıyor olacaksınız. Maddi kazançlarınızda destekleneceksiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat gibi konularda önemli kişilerin desteği, önünüzü açacak insanların desteği sizinle olacak. Bu dönemde gelebilecek fırsatları kaçırmayın.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

TERAZİ BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi;

Aralık ayının ilk yarısında; finans, ödemeler, sağlık veya yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak çevre, hukuksal konularda bazı sorunlarla karşılaşmanız olasıdır. Bu dönemde gündelik hayatınızda veya çalışma hayatınızda özellikle de sağlığınızla ilgili konularda sorumluluklarınıza dikkat etmeniz önemli olacaktır. Aşk, çocuk, hobi gibi konularda da sorumluluklarınız artabilir.

Aralık ayının ikinci yarısında; kardeşler, eğitim, seyahat konularında yeni başlangıçlar söz konusu olabilir ve güzel gelişmeler de peşi sıra gelebilir. Ancak bu dönemde sağlığınıza, yanınızda çalışanlarla ilgili konularda yanılsamalar, iletişimde sorunlar hayal kırıklığına sebep olabilir. Hemen karar vermemeniz tavsiyedir. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; eğitim, seyahat, ev, aile, gayrimenkul konularında geçmişten gelen olaylar tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde yeni kararlar alırken birkaç kez gözden geçirmeniz tavsiyedir.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; kariyer, eğitim, yurt dışı, hukuk konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Desteğiniz ise partner, ortağınız olabilir. Bu dönemde gelen fırsatlarınızı kaçırmamanız tavsiyedir. Sağlığınıza, bel-mide rahatsızlıklarına ise dikkat etmenizi öneriyorum. Fiziksel değişim yapmayı planlıyorsanız 2 Ocak sonrasına erteleyebilirsiniz.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

AKREP BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep;

Aralık ayının ilk yarısında; partner, ortaklık, sağlık, finansal yapınızla ilgili konularda belirsizlikler, belirli hale geliyor olacak. Ancak bu dönemde iletişim ve söyledikleriniz çok önemli olabilir. Ayrıca ev, aile yapınız ve çocuk, aşk, hobilerinizle ilgili konulardaki sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz tavsiyedir.

Aralık ayının ikinci yarısında; para, kazançlar, sağlığınız, sosyal maskeniz yani imajınızla ilgili konularda yeni oluşum fırsatları için adım atabilirsiniz. Ancak çocuk, aşk, hobilerinizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Borsa gibi alanlarda ise yatırımlarınıza dikkat etmeniz tavsiyedir. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; para, kazançlar, seyahat, eğitim, iş hayatınızdaki geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. Aslında kaçırmış olduğunuz fırsatları telafi etmek için güzel bir dönemde olacaksınız. Bu dönemde yeni imzalar söz konusu olduğunda birkaç kez analiz etmeniz tavsiyedir.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; finans, sağlık, yurt dışı, eğitim, seyahatlerde yeni olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Belirsiz süreçler güzel şekilde sonlanabilir. Partner veya ortağınızla ortak hareket edebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki kişilerden destek alabilirsiniz. Ayrıca sağlığınızla ilgili de şifalanacaksınız.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

YAY BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay;

Aralık ayının ilk yarısında; partner, ortaklık, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Bu dönemde iletişimde ve eğitimde sorumluluklarınız çok önemli olacaktır. İletişimde dikkatli olmanız, harcamalarınıza da ekstra dikkat etmeniz tavsiyedir.

Aralık ayının ikinci yarısında; kişisel gelişim, imajınız, vizyonunuzla ilgili kendinizi yeni oluşumlar içinde bulabilirsiniz. Bu dönemde aile, ev konularında bazı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Ancak şans sizinle olacak. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; hayatınızın her alanında geçmiş kişiler veya konularla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde karşı tarafı dinlemek ve öyle karar vermek sizin için çok önemli olacaktır. Yeni imza ya da sözleşmelerde ise dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Para konularına ise ekstra önem vermeniz tavsiyedir.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; partner, ortaklık, evlilik konularında güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Finansal alanda ve sağlığınızla ilgili de şans sizinle olacak. Aşk, çocuk, hobi, aile konularında ise destekleneceksiniz.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

OĞLAK BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak;

Aralık ayının ilk yarısında; aşk, çocuk, eğlence, çalışma hayatı, sağlıkla ilgili konularda iletişim sorunları gerçekleşebilir. Ayrıca maddi kazançlarınızda da kalıcı, uzun vadeli gelişmelerle karşılaşmanız olasıdır. Maddi kazançlarınız ve söylediklerinizin sorumluluğunu üstlenmeniz çok önemli olacaktır.

Aralık ayının ikinci yarısında; ruhen içe çekilebilirsiniz. Sağlık, hastane konuları ön plana çıkabilir. Ayrıca gizli düşmanlarınızın manipülasyonuna karşı dikkatli olmanız tavsiyedir. Bu dönemde özellikle kardeşler, eğitim, seyahat gibi konularda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; gizli kapaklı hakkınız söylenenler ortaya çıkabilir. Beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Yazmak ruhunuzu şifalandıracaktır. Ayrıca hayatınızın her alanında geçmiş kişilerle karşılaşabilirsiniz. Eski konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Yeni imza ya da sözleşme söz konusu olduğunda dikkat etmeniz tavsiyedir.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; partner, ortaklık, çalışma hayatı, sağlıkla ilgili konularda güzel gelişmeler, önemli fırsatlar sizinle olacak. Aile, ev, aşk, çocuk veya hobilerinizle ilgili güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

KOVA BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova;

Aralık ayının ilk yarısında; ev, aile, gayrimenkul, aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir ancak harcamalarınız ve sağlığınız bu dönemde negatif etkilenebilir. Bu dönemde sorumluluklarınız çok önemli olacaktır.

Aralık ayının ikinci yarısında; kariyer, iş, sosyal çevrenizle ilgili konuklarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak harcamalarınız ve iletişiminize dikkat etmeniz tavsiyedir. Para kayıpları gerçekleşebilir. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; sosyal çevre, arkadaşlar, içsel konuşmalarınız, iş anlaşmalarınızda geçmişten gelen konuların üstünden tekrar geçebilirsiniz. Kaçırdığınız fırsatları tekrar elde edebilirsiniz. Bu dönemde dikkat edilecek husus yeni bir sözleşme, anlaşma konularında dikkatli olmak olacaktır.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; aşk, çocuk, hobi, tatil, çalışma hayatı veya sağlıkla ilgili ailenizi de ilgilendirebilecek güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde seyahat, eğitim alanlarında ilerleme sağlayabilirsiniz.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

BALIK BURCU ARALIK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık;

Aralık ayının ilk yarısında; yakın çevre, eğitim, seyahat, aile, ev konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde sorumluluklarınız çok önemli olacak ve korkularınıza bir tarafa bırakmanız tavsiyedir. Karar vermekte zorlanabilirsiniz ancak ani gelişen güzel gelişmeler de gerçekleşebilir.

Aralık ayının ikinci yarısında; kariyer, iş hayatınızda yeni yapılanma sürecine adım atabilirsiniz. Bu dönemde hayallerinize dikkat etmeniz tavsiyedir. Harika gelişmeler, terfi veya yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. 13 Aralık-2 Ocak 2024’te Merkür Retro sürecinde; sosyal çevre, kariyer hayatınızda geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Onlardan haber alabilirsiniz.

27 Aralık’ta yılın son dolunayı gerçekleşecek. Yengeç burcundaki dolunay etkisiyle; ev, aile, aşk, çocuk, hobi, tatil konularında harika gelişmeler sizi bekliyor. olacak. Maddi kazançlarınızla ilgili ise yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca bolluk- bereket sizinle olacak. Yakın çevrenizin desteği de sizinle olacaktır.

Aralık ayınız harika geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun.

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