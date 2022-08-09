10 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 10 Ağustos 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 10 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 10 Ağustos Çarşamba için günlük burç yorumları...



10 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer ve iş hayatınızda önemli kararlar alarak maddi konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz ama duygusal olarak üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Ayrıca ego yapmamaya çalışmalısınız. Akşam saatlerinde sosyalleşebilirsiniz.







BOĞA BURCU - 10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Duygusal olarak ise kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde kariyer ve iş hayatınız gündeminize gelebilir.

İKİZLER BURCU - 10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kredi, ödemeler, para konularıyla ilgi olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca bir sağlık problemi varsa ani olarak tedavi olabilir ve iyileşme sürecine girebilirsiniz. Dürtüsel olarak harcama yapabilirsiniz ya da borçlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde eğitim, seyahat, yurt dışı konularıyla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner ya da ortakla ani kararlar alabilirsiniz. Beraber sosyalleşebilir, güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ama partner ya da ortağın baskısını üzerinizde hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde para, okült konularla ilgilenebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatınızla ilgili ani kararlar alabilirsiniz ve ani terfi bile gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk-adalet konularında durumları abartabilirsiniz. Akşam saatlerinde partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşk, hobi, çocuk, borsa konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Ama ani yurt dışı seyahati, eğitim kararı alabilirsiniz. Akşam saatlerinde gündelik işler, çalışma hayatınızla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aile ve hayatınızla ilgilenebilirsiniz ama duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. Ama maddi kaynaklarınızı da olumlu etkileyecek kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde, aşk, hobi, eğlence, tatil konuları gündeminize gelebilir.

AKREP BURCU -10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre, kardeşlerle ilgilenebilir ayrıca partner ya da ortakla ani kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken çok sert bir dil kullanabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz.







YAY BURCU - 10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün maddi kaynaklar ve para konularıyla ilgili ani kararlar alabilirsiniz ve önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ama maddi kaynaklarınızla ilgili harcamalara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde kardeşler, yakın çevreyle ilgilenebilir. Eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir.

OĞLAK BURCU - 10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, hobi, çocuk konularıyla ilgili ani olumlu kararlar alabilirsiniz. Ama maddi kaynaklarla ilgili önemli kararlar almak için uygun bir günde değilsiniz. Parayı kullanma konusunda ayaklarınız yere basmalı.

KOVA BURCU -10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz ve psikolojik olarak üzerinizde baskı olabilir. Aile ve ev hayatınızla ilgili ise ani güzel kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde iyi hissetmeye başlıyorsunuz ve daha dışa dönük olmaya başlayabilirsiniz.

BALIK BURCU -10 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyal çevrenizle ortak hareket edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ani seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. İlişkiniz de ise zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal olarak kendinizi kapatabilirsiniz ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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