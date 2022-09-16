17 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 17 Eylül 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 17 Eylül Cumartesi için günlük burç yorumları...

17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yakın çevre ve kardeşlerinizle beraber hareket edebilir, iletişim kurabilirsiniz. Kısa seyahatleriniz artabilir. Ama sağlığınıza dikkat etmelisiniz, bağırsak bölgesi rahatsızlıkları yaşanabilir. Sosyal çevrenizle ise beraber harekete geçebilir beraber eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Psikolojik olarak zorlandığınız bir dönemde olabilir ve bu durum gündelik hayatınıza yansıyabilir, hayal kırıklıkları, ve sağlık problemleri olarak kendini gösterebilir.

BOĞA BURCU - 17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz ve çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ama bir taraftan da çalışma hayatınızdaki anlaşmalarla yeni kazançlar da elde edebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, sosyal çevrenizle ilgili hayal kırıklıkları yaşanabilir, hızlı kararlar almayın.







İKİZLER BURCU - 17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aktif olduğunuz bir gündesiniz ama sağlığınıza dikkat etmelisiniz. 27 Mart 2023’ kadar İmmün sisteminiz hassas olabilir. Zihniniz çok çalışabilir ve aile içindeki kadınlarla fikir uyuşmazlıkları gerçekleşebilir. Ayrıca iş hayatınızda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz, kariyer hayatınızla ilgili kararlarda dikkatli olmalısınız. Aldatılabilir, kandırılabilirsiniz. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukukla ilgili ise kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün içe çekilebilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlarınız kendini gösterebilir, arkanızdan konuşulanlar kulağınıza gelebilir. Ayrıca maddi anlamda sağlam adımlar atabilirsiniz. Eğitim, seyahat, medya ya da hukukta hayal kırıklıkları yaşanabilir. Dikkatli olmalısınız, kararsız kalabilirsiniz ve önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Zihniniz sisli olabilir. Yani konularda dağılabilirsiniz. İletişimde ise dikkatli olmalısınız özellikle ilişkilerde.







ASLAN BURCU - 17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün arkadaşlarınızla zaman geçirebilir, sosyalleşebilirsiniz. Partnerle beraber harekete geçebilirsiniz. Maddi konularda ise dolandırılmalara açıksınız bu dönemde borç alıp-vermenizi önermem. Para kaybı yaşayabilir, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kariyer ve iş hayatınızda ön plana çıkıyorsunuz ve kariyer hayatınızda iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Tartışma içinde kalabilirsiniz. Ama yanınızda çalışanların desteğiyle de kalıcı kararlar alabilirsiniz. Partner ya da ortaklıkta kandırılmaya açıksınız, hayal kırıklığı yaşanabilir.







TERAZİ BURCU -17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında anlaşmalar yapabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz, zehirlenmelere açıksınız. Gündelik hayatta değerli eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Seyahatlerde dikkatli olmalısınız. Ayrıca hukukta hayal kırıklıkları yaşanabilir. Aşk, çocuk, eğlence ve hobi de ise güzel gelişmeler var.

AKREP BURCU -17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün maddi kaynaklar, borçlar, ödeme, vergi gibi konularla ilgilenebilirsiniz ama çocuk, aşk, hobi ya da eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir. Sosyal çevrenizle aşk arasında kalabilirsiniz ve aşk konusunda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili ise kalıcı yatırımlar yapabilirsiniz ve karlı çıkabilirsiniz.

YAY BURCU - 17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün partner ya da ortakla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz ve karşı taraf sizi manipüle edebilir. Partner ya da ortakla beraber eğitim, seyahat konularında uzlaşabilirsiniz. Yeni anlaşma imzalayabilirsiniz. Kariyer ve ev konularında ise hayal kırıklıkları yaşanabilir. Kandırılabilirsiniz dikkatli olmalısınız.

OĞLAK BURCU - 17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle uğraşabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili ise hayal kırıklıkları yaşanabilir, yolculuklarda sorunlar çıkabilir. Kandırılmalara açık olduğunuzu bilmeli hemen karar vermemelisiniz. Çalışma hayatınızdaki kararlarınızla maddi kazançlarınızı sağlama alabilirsiniz.

KOVA BURCU- 17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, çocuk, hobi, eğlence konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel kararlar alabilirsiniz ve bu kararlar daha önceden düşündüğünüz konular olabilir. Çocuk, hobi, aşk, tatilden dolayı ise para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Maddi konularda önemli kararlar almak için uygun bir günde değilsiniz, yanılabilir para kaybedebilirsiniz.

BALIK BURCU -17 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ama aile içinde anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ama ailenizin de desteğiyle beraber maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu kararlar alabilirsiniz. Ev alım satım kararı alabilir, yatırım yapabilirsiniz. Partnerle ilgili hayal kırıklıkları gerçekleşebilir, karşı tarafa odaklanmakta zorlanabilirsiniz.

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