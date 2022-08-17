18 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Ağustos Perşembe için günlük burç yorumları...



18 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kaynaklar ve para konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizden dolayı para harcayabilirsiniz ay da otorite engelinden dolayı maddi kazançlarınız kısıtlanabilir. Ama çalışma hayatınızdaki yeni fikirlerle, yeni proje kararıyla önemli kazançlar da elde edebilirsiniz.







BOĞA BURCU - 18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve keyfiniz yerinde ama kariyer hayatınızda otoriteyle anlaşmazlıklar yaşanabilir ve çok fevri bir tutum içinde kalabilirsiniz. Bu sizi uzun vadede zor durumda bırakabilir. Aşk, çocuk, hobi, eğlence ya da tatil için ise ani olumlu kararlar alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Eğitim, seyahat, hukuk, yurt dışı konularında ani sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca psikolojik olarak bugün zorlanabilirsiniz. Özellikle aile içinde ayrıca tüm gün kendinizi iyi ifade edebilirsiniz ve kimsenin aklına gelmeyen fikirlerle bugün hayatınızla ilgili çözümler bulabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz ama çok para harcayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Eğitim, seyahat konularında ani gelişen ama olumlu sonuçlanan haberler alabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Kardeş ve yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir.







ASLAN BURCU - 18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ama ortak, otorite ya da partnerden engel görebilirsiniz. Sorunlar yaşanabilir. Kariyer hayatınızda aslında olumlu ani kararlar alabilirsiniz ve bu durum maddi kaynaklarınızı iyileştirebilir.

BAŞAK BURCU - 18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Sağlık problemleri bazı şanslarınızı tepmenizi sebep olabilir. Ayrıca otoriteyle bugün anlaşamayabilirsiniz. Bugün yeni bir sözleşme imzalayabilir, yeni bir eğitime başlayabilir, ani yurt dışı seyahati gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ödeme, borçlar, ani harcama gerektiren durumlar içinde kalabilirsiniz. Hobi, eğlence, çocuk, aşktan dolayı harcamalarınız artabilir. Farkındalığınızın arttığı ve parapsikoloji konularında hızlıca ilerleyebileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı da geliştirecek yeni fikirler üretebilirsiniz.

AKREP BURCU -18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz ama bazı sorunlar ve engellerle karşılaşmanız muhtemel. Bundan dolayı dikkatli olmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla beraber sosyalleşmek için aslında güzel bir gündesiniz.







YAY BURCU - 18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı ve gündelik hayat uğraşları gündeminize gelebilir. Çalışma hayatında, eğitimde, trafikte, iletişimde aksilikler ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle iletişime bugün dikkat edin. İletişimdeki sorunları düzeltebilirseniz kariyer ve iş hayatınızı ise olumlu etkileyecek ani kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgili yurt dışı, eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz ama maddi kaynaklarınızı olumsuz etkileyebilir. Harcamalara dikkat etmelisiniz.

KOVA BURCU -18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aile ve ev hayatınız ön planda ve ev ya da taşınmaz alma kararı alabilir, yatırım yapabilirsiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir, dikkatli olun.

BALIK BURCU -18 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim konuları bugün hayatınızda ön plana çıkabilir ve ortak ya da partnerle beraber harekete geçebilirsiniz. Psikolojinize ise dikkat etmelisiniz, eskiden olan olayların korkusundan dolayı şanslarınızı tepmeyin.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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