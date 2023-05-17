18 Mayıs 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Mayıs 2023 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 18 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Mayıs Perşembe için günlük burç yorumları...



18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU-18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kazançlarınızla ilgili yeni bir sürece başlayabilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkulle ilgili kararlar alabilirsiniz. Harika bir gün dilerim.



BOĞA BURCU -18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Aşk konusunda şanslısınız. Harika bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ani değişimler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Borçlara ise dikkat. Aşk konusunda şans sizinle olacak. Harika bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer, iş hayatınızda beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Harika bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU - 18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Aşk veya sosyal çevrenizle ilgili sürprizler sizinle olacak. Harika bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün finans, kredi, ödemelerle ilgili ani beklenmedik durumlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşse de terfi veya kazançlarınızda artış gerçekleşebilir. Harika bir gün dilerim.

AKREP BURCU -18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner, ortaklıkla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, seyahat, eğitim, hukukla ilgili şans sizinle olacak. Harika bir gün dilerim.

YAY BURCU - 18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, gündelik rutinler veya sağlıkla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca finans, aşk konusunda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU -18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, hobi, tatille ilgili süprizler gerçekleşebilir. Harcalamalara ise dikkat. Evlilik, ortaklıkla ilgili ise güzel gelişmeler var. Harika bir gün dilerim.

KOVA BURCU-18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ev, aile, gayrimenkul konularında ani sorunlar gerçekleşebilir. Aşk, çalışma hayatı, sağlıkla ilgili sizi tatmin edecek fırsatlar karşınıza çıkabilir. Harika bir gün dilerim.

BALIK BURCU -18 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, tatille ilgili harika gelişmeler gerçekleşebilir. Harcamalara ise dikkat. Harika bir gün dilerim.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...