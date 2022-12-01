2 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2 Aralık 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Aralık Perşembe için günlük burç yorumları...

2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz, atak ve girişimci olabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise manipülasyona dikkat etmelisiniz, çok tepkisel davranabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, spor yapmak size çok iyi gelecektir. Ayrıca maddi kaynaklarınızı arttıracak güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahati hukuk, uzak akrabalarla ilgili ise bazı sorunlar gerçekleşebilir.

İKİZLER BURCU - 2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber sosyalleşebilir, güzel bir gün geçirebilirsiniz ama sosyalleşirken harcamalarınız artabilir.







YENGEÇ BURCU - 2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir ve çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz. Partner, ortak ya da güçlü insanların baskısına maruz kalabilirsiniz, dikkat etmelisiniz.

ASLAN BURCU -2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, hobilerinizden dolayı seyahat edebilir, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatı ve sağlığınızla ilgili ise bazı sorunlar gerçekleşebilir.

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BAŞAK BURCU -2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün finans, maddi kazançlar, okültizm, sağlık ya da ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, tatil, borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Ev ve ailenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir.







TERAZİ BURCU -2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün partner, ortaklık, yakın arkadaş, açık düşmanlar ya da mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber seyahat edebilir, eğitim alabilirsiniz. Ev ve ailenizle ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir.

AKREP BURCU -2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Maddi kazançlarınızı arttıracak güzel gelişmeler gerçekleşebilir. İletişimde ise sorunlar gerçekleşebilir, takıntılara dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU - 2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, çocuk, hobi, sanat, borsa konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir ama bu konulardan dolayı harcamalarınız artabilir.

OĞLAK BURCU - 2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ev ve aile konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Ruhunuz arınabilir, psikolojik olarak şifalanabilirsiniz. Aile ve evinizde bazen sert bir tutum sergileyebilirsiniz.

KOVA BURCU- 2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizle seyahat edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Beraber eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. İletişim, anlaşma, seyahatlerde bazı aksilikler gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -2 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklarınız, ürettikleriniz, para konularıyla ilgilenebilirsiniz ve kariyer hayatınızda gerçekleşebilecek güzel fırsatlarla maddi kaynaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ise harcamalarınız artabilir.

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