2 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2 Ekim 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Ekim Pazar için günlük burç yorumları...



2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızdaki kişilerle anlaşmazlık yaşayabilirsiniz ama fazla iyi niyetli yaklaşımınız da gerçekleşebilir. Ayrıç partnerle de anlaşmakta zorlanabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca duygusal olarak kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Sağlık problemlerine dikkat etmelisiniz. İlişkinizde bazı gerçekler sizi yorabilir. Çalışma hayatınızdaki yanınızda çalışanlarla özellikle de kadınlarla problem yaşayabilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklar, para, finans konuları ön plana çıkabilir ve para çıkışları gerçekleşebilir. Ayrıca okült konularla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla ilgilenebilirsiniz ama duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. Ayrıca ortakla ilgili sorunlar gerçekleşebilir. İlişkinizde durumları abartmamaya dikkat etmelisiniz.







ASLAN BURCU - 2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Eklem, kemik, diş, deri rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Eğitim, seyahat, hukuk, yurt dışı konularında sorunlar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz ve duygusal olarak da iyi hissettiğiniz bir gündesiniz. Tatil, çocuk, hobi konularından dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ama duygusal olarak kendinizi iyi hissedemeyebilirsiniz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. İlişkinizde durumları çok abartabilirsiniz.

AKREP BURCU -2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre, kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kısa seyahatler yapabilir, eğitim konusunda yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlık olarak özellikle karaciğer ve şeker rahatsızlıklarınız ortaya çıkabilir.

YAY BURCU - 2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çocuk, hobi, aşk, tatil konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Ayrıca sosyalleşebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve duygusal olarak kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Daha empatik olabilirsiniz. Aile ve evinizde ise bazı sorunlar yaşanabilir ama yine de ailenizle ilgili sorunlar geçici olacak ve korunacaksınız. Ayrıca kariye hayatınızda da kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Adalet arayışınız artabilir ama dikkatli olmalısınız.

KOVA BURCU- 2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir çünkü bilinçaltınızla ilgili korkularınız açığa çıkabilir. Ayrıca iletişim, eğitim ve seyahatlerde fırsatlarınız sizinle olacak. Seyahat, yurt dışı, hukukla ilgili de fırsatlarınızı değerlendirmelisiniz ama korkularınıza kaptırmayın kendinizi.

BALIK BURCU -2 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir ama siz dengeyi kurabilirsiniz. Borçlarınıza bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca ilişkiniz tutkulu ve derin bir hale dönüşebilir. Bekarsanız eğer karşınıza size çok bağlanabilecek kişiler çıkabilir ama yine de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

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