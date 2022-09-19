20 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Eylül 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Eylül Salı için günlük burç yorumları...

20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aile, ev, annenizle ilgilenebilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda önemli güçlü kararlar alabilirsiniz. Aşk, ikili ilişkilerle ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ani harcamalar gerçekleşebilir, dikkatli olmalısınız.

BOĞA BURCU - 20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişim kurabilir, beraber kararlar alabilirsiniz. Kısa seyahatler yapabilirsiniz. Eğitim konusunda önemli kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz, fevri tutumlarınıza dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda değişimler söz konusu olabilir.







İKİZLER BURCU - 20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün para ve aile konularıyla ilgilenebilirsiniz ve maddi konularda ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahat, inanç konularında ise sorunlar yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU -20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün duygularınızı rahatlıkla ifade ettiğiniz, güzel bir gündesiniz. Eğitim, seyahat konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise açık düşman, partner ya da ortağınızın manipülasyonuna uğrayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınızın tahriklerine ise dikkat etmelisiniz. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı ani harcamalar yapabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı arttıracak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ya da ilişkinizde ani sorunlar gerçekleşebilir. Akışa güvenin. Kariyerinizle ilgili bir kadından destek ve yardımla ani para girişleri de gerçekleşebilir.

BAŞAK BURCU - 20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. İlişkinizde ise hayallerinizin gerçeğe dönüştüğüne şahit olabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili ani güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz.







TERAZİ BURCU -20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ani sorunlar gerçekleşebilir. Harcamalara dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU -20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile ve ilişkinizle ilgili ise ani sarsıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Dikkatli olmalısınız.

YAY BURCU - 20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün maddi konular, ödeme ve borçlarla ilgilenebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili önemli fırsatlar yakalayabilir, kazançlarınızı arttırabilir ve güçlendirebilirsiniz. Trafikte dikkatli olmalısınız. Ani sorunlar, ani sağlık problemleri gerçekleşebilir. Otoriteyle sorunlara dikkat.

OĞLAK BURCU - 20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili önemli ve güçlü fırsatlar yakalayabilirsiniz. Tatil, eğlence, borsa, çocuk, aşk, hobilerinizden dolayı ani harcamalar gerçekleşebilir.

KOVA BURCU- 20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün çalışma hayatı ya da gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mide problemleri yaşayabilirsiniz. Aile içindeki bazı sorunlar sağlığınızı etkileyebilir, sakin kalmaya çalışmalısınız. Ani değişimlere göre hareket etmelisiniz.

BALIK BURCU -20 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aşk, hobi, çocuk, tatil, sanat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla güçlü kararlar alabilirsiniz. Beraber önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz, arkadaşlarınız size destek olacaktır. Trafikte, sözleşmelerde, eğitimde ve iletişimde dikkatli olmalısınız. Bazı sorunlar sizi psikolojik olarak zorlayabilir ve yalnızlığa itebilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...