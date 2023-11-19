20 Kasım 2023 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep... Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar

Burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. Astroloji özellikle de koronavirüs döneminde ilginin daha da arttığı bir alan. Haftalık, aylık, yıllık yorumların yanı sıra günlük burç yorumları da en çok arananlar arasında... Peki, 20 Kasım 2023 pazartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Kasım pazartesi günü için günlük burç yorumları...



20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Harika bir gün dilerim!



BOĞA BURCU - 20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ancak bazı durumlarda çok aceleci davranabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

İKİZLER BURCU - 20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizinle olacak. Aşk, çocuk, tatille ilgili şans sizinle olacak. Size harika bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finans, özel hayat, sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. İyi bir gün geçirmenizi dilerim.

ASLAN BURCU -20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün partner, evlilik, ortaklık konuları gündeme gelebilir ve seyahat, aşk konularında önemli kararlar alabilirsiniz. Size harika bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU - 20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Maddi kazançlarınızda fırsatlar gündeme gelebilir. İyi bir gün geçirmenizi dilerim.

TERAZİ BURCU -20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Bugün aşk, çocuk, tatil, eğlence konuları gündeme gelebilir ama harcamalarınız çok artabilir. Harika bir gün geçirmenizi dilerim.

AKREP BURCU - 20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ev, aile konuları gündeme gelebilir. Partner veya ortağınızla ortak karar vermekte zorlanabilirsiniz. Keyifli bir gün geçirmenizi dilerim.

YAY BURCU - 20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eğitim, seyahat, kardeşler konuları ön plana çıkabilir ve arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Size harika bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün maddi kazançlar, para konuları ön plana çıkabilir ve kariyer hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. İyi bir gün geçirmenizi dilerim.

KOVA BURCU- 20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün enerjiniz yüksek olarak güne başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukukla ilgili konular ön plana çıkabilir. Harika bir gün geçirin.

BALIK BURCU - 20 KASIM 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün duygularınızı dışa yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Finans, özel hayat veya kişisel bakımla ilgilenebilirsiniz. Harika bir gün geçirin.

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