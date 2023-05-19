20 Mayıs 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 20 Mayıs Cumartesi için günlük burç yorumları...



20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU-20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün seyahat, eğitim, kardeşler, sosyal medya konuları gündeminize gelebilir. Aşk, tatil, hobilerinizle ilgili hareketli iki ay sizi bekliyor. Gününüz şahane geçsin.



BOĞA BURCU -20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün para, kazançlarla ilgili bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında ise hareketlilik artıyor olacak. Ailenizle daha çok zaman geçirebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

İKİZLER BURCU - 20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kendinizi atak, enerjik hissediyorsunuz. İletişim gücünüzü ortaya koyabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Seyahat veya eğitim hayatınızda hareketlilik iki ay boyunca artmaya başlıyor. Trafikte ise dikkat. Gününüz şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU - 20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınız ve çalışmalarınız iki ay boyunca artabilir. Gününüz şahane geçsin.

ASLAN BURCU -20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyalleşirken çok harcama yapabilirsiniz. Ayrıca çok enerjik, hareketli bir döneme giriyorsunuz. Spora başlamak için güzel bir dönemdesiniz. Gününüz şahane geçsin.

BAŞAK BURCU - 20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Partner veya ortakla bazı sorunlar gerçekleşebilir. Önümüzdeki iki aylık süreçte bilinçaltı korkularınız açığa çıkabilir. Meditatif çalışmalar yapabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

TERAZİ BURCU -20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Mars aslan temasıyla iki ay boyunca; bol bol sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

AKREP BURCU -20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tatil, aşk, ev konularında bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Çok çalışacağınız, hareketli iki aylık bir dönem sizi bekliyor. Gününüz şahane geçsin.

YAY BURCU - 20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile hayatınızda bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Yurt dışı, seyahat, hukuk, eğitim alanlarında iki ay boyunca hareketlilik artıyor olacak. Gününüz şahane geçsin.

OĞLAK BURCU -20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün çalışma hayatı, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. İletişim veya seyahatlerde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Finans, ameliyat, özel hayatla ilgili konularda hayatınız hareketleniyor. Çok çalışabilir ama çok da harcama yapabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

KOVA BURCU-20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bahsettiğim konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Partner veya ortaklıkla ilgili konularda hayatınızda hareketlilik artıyor olacak. Gününüz şahane geçsin.

BALIK BURCU -20 MAYIS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize geliyor. Bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir. Mars aslan ile iki ay boyunca; çalışma hayatınızda tartışmalar artabilir, çok çalışabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

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