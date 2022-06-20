21 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 21 Haziran 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Haziran Salı için günlük burç yorumları...



21 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kendinizi aktif ve iyi hissedilirsiniz. Girişimci ve ataksınız. Aslında attığınız her adımda önünüz açık olacaktır. Kilo problemlerine ise dikkat. Kariyerinizde ise güçlü adımlar atabilirsiniz ve bu maddi konularda sizi güçlendirebilir. Önemli olan egonuzla gelecek olanlara direnmemek ve kabul etmek. Yoksa fırsatlarınızı kaçırabilirsiniz.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; aile ve ev hayatınız ön plana çıkacaktır. Bazı sorunlar bu süreçte yaşanabilir.

BOĞA BURCU - 21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün içe çekilebilirsiniz, duygusal olarak kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Aslında ruhsal farkındalık, maneviyatınızı güçlendirmek, bilinçaltınızı şifalandırmak için güzel bir gündesiniz. Gizli kadın düşmanlarla problemler yaşanabilir, tespit edin ve sakin kalmaya çalışın. Aşk, ilişki, para konusunda ise güçlü kararlar alabilirsiniz.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; yakın çevre, eğitim, kardeşler, medya, seyahatler hayatınızda belirgin olarak kendini gösterebilir. Bu konularda olumlu ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün atak ve aktif bir gündesiniz. Sosyal çevrenizle ilgili yeni gelişmeler gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizin genişlediği bir dönemdesiniz ve bu dönemde arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise kadınlardan, ilişkinizden güçlü destekler görebilirsiniz.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; maddi kaynaklar, para konuları gündeminize daha çok gelecektir. Maddi kaynaklarınızın bereketlendiği bir dönemde olacaksınız.

YENGEÇ BURCU - 21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kariyer ve iş hayatınızda kendinizi ortaya koyabilirsiniz ve iş hayatınızda olumlu gelişmeler gündeminize gelebilir. Ama duygusal çıkışlarınız fırsatlarınızı doğru değerlendirmenize engel olabilir. Ortaklık, ilişki, evlilikle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Eğer yalnızsanız aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir ve kalıcı uzun vadeli güçlü bir ilişkiye yelken açabilirsiniz.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; kendinizi ortaya koyabilir, ışığınız daha çok parlayabilir. Benliğinizle hayatınızın her alanında harekete geçebilirsiniz.Baskı ve manipülasyonlara ise dikkat etmelisiniz.

ASLAN BURCU - 21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün neşeli, mutlu hissedebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatlerle ilgili ise önünüz açık ve karşınıza bugün şanslar çıkabilir. Kariyerinizle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz ve bu sizin çalışma hayatınızda güçlenmenize destek olacaktır.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; içe çekilmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Daha kapalı bir hayat yaşamak isteyebilirsiniz. Ama bilinçaltı, ruhsal çalışmalar açısından ise oldukça verimli bir süreç geçirebilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz.

BAŞAK BURCU - 21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün duygusal olarak ani tepkiler verebilirsiniz. Maddi kaynaklar, borçlar, ödemelerle ilgili konular gündeminize gelebilir ve aslında maddi kaynaklarınızla ilgili karşınıza güzel fırsatlar da çıkacaktır. Aşk, flört, hobi ya da çocuklarınızla; yurt dışı, eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, topluluk, dernekler hayatınızda daha çok ön plana çıkacaktır.

TERAZİ BURCU - 21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kendinizi gergin hissedebilirsiniz. İlişki, ortaklık konularıyla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca ev ve ailenizi de ilgilendiren, maddi kaynaklarınızı güçlendirecek kararlar alabilirsiniz.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Adalet ve uyum arayışınızdan dolayı ise sorunlar yaşayabilirsiniz.







AKREP BURCU -21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Yanınızda çalışanlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca sağlık olarak korunuyorsunuz ama yine de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Partner ya da ortakla güçlü kararlar alabilirsiniz. Ayrıca yalnızsanız karşınıza güçlü bir aday çıkabilir.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk konuları hayatınızda ön plana çıkabilir ve bu konularda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz.







YAY BURCU - 21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, çocuk ya da hobilerinizle ilgili güzel bir gün geçirebilirsiniz. Karşınıza yeni şans ve fırsatlar çıkabilir. Ayrıca maddi kaynaklarınız güçlendirecek yeni projeler üretebilirsiniz. Kadınlardan ise desteklenebilirsiniz.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; kredi, ödemeler, vergi, miras konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Ani harcamalar ve para kayıpları gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Mide sorunları, kadınsal rahatsızlarınız belirginleşebilir.

OĞLAK BURCU - 21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ev ve aile hayatınız gündeminizde olabilir. Bu konuda bazı duygusal iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Ama aile içinde huzurunuzun olduğunu ve korunduğunuzu bilmenizi tavsiye ediyorum. Aşk, hobi, çocuklarınızla ilgili ise güçlü kararlar alabilirsiniz. Bekarsanız karşınıza güçlü bir aday çıkabilir.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; ortaklık ve partner, yakın arkadaşlarınız ön plana çıkabilir.Ama ben-sen dengesine dikkat etmelisiniz.

KOVA BURCU -21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün yakın çevre, kardeşlerinizle iletişiminiz artabilir. Eğitim konusunda yeni kararlar verebilirsiniz. Ayrıca yakın çevrenize yeni insanların katılması, yeni insanlarla tanışma gerçekleşebilir ve bu kişiler hayatınızın önemli parçası haline gelebilirler. Aile ve evinizle ilgili ise güçlü kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ev alma, taşınmaz almak gibi durumlar gerçekleşebilir.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; çalışma hayatınız, gündelik uğraşlar, yanınızda çalışanlar ve evcil hayvanlarınızın hayatınızda ön plana çıkabilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz, bazı rahatsızlarınız belirginleşebilir.

BALIK BURCU -21 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir, ve maddi kaynaklarınızda artış meydana gelebilir. Yakın çevre, kardeşlerle güçlü kararlar alabilirsiniz. Eğitim konusunda güçlü adımlar atabilirsiniz. Partnerle de aranızdaki bağ güçlendirebilirsiniz. Bekarsanız karşınıza güçlü adaylar çıkabilir.

Güneş’in Yengeç burcuna geçmesiyle 21 Temmuz’a kadar; aşk, flört, eğlence, hobi ve çocuklar ön plana çıkacaktır. Güzel bir süreç sizi bekliyor olacak.

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