22 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Aralık 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Aralık Perşembe için günlük burç yorumları...

22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir ve bu konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Seyahat edebilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizden destekleneceksiniz. Güzel bir gün dilerim.



BOĞA BURCU - 22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün finans, ödemeler, para konularına yoğunlaşabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kariyer hayatınızda otoritelerden destek alabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ise harcamalarınız artabilir. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Beraber yurt dışı, eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Hukuk olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. İş hayatınızda ise kandırılmaya açıksınız ayrıca hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.







YENGEÇ BURCU - 22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik işlerle, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Diyete başlamak ve sağlıklı bir hayat rutini oluşturmak için iyi bir gündesiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı gelir elde edebileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında ise bazı hayal kırıkları gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularıyla ilgilenebilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygularınızı güzel ifade edebilirsiniz. Partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, tatil konularından dolayı ise harcamalarınız artabilir. Dolandırılmaya açıksınız, dikkat etmelisiniz. Güzel bir gün dilerim.

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BAŞAK BURCU -22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca evinizde dekorasyon gibi düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızda otoritelerden destek alabilirsiniz. Partner ya da ortakla ilgili ise bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Güzel bir gün dilerim.







TERAZİ BURCU -22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Duygularınızı ifade edebilirsiniz. Kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz. Seyahat kararı alabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, sanat, tatil konularında kalıcı adımlar atabilirsiniz ve otoriteler tarafından destekleneceksiniz. Sağlığınıza bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili kandırılma, aldanma gibi sorunlar gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün para, kazançlar gündeminize gelebilir. Kazançlarınızla ilgili kadınlardan yardım alabilirsiniz. Ev ve aileniz için güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Gayrimenkul, toprak, inşaat gibi konulardan kazanç elde edebilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, borsa konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Güzel bir gün dilerim.

YAY BURCU - 22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz. Neşelisiniz ve çevrenizle daha uyumlu olabilirsiniz. Eğitim, seyahat, kardeşler, yakın çevrenizle ilgili kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ayrıca otoritelerden destekleneceksiniz. Aile, ev konularında ise bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlarınıza ise dikkat etmelisiniz. Maddi kazançlarınızla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz ve kalıcı gelir elde edebilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat, iletişim konularında ise dikkat etmelisiniz. Yanlış bilgi aktarımı olabilir ve kandırılabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevrenizle iletişime geçebilirsiniz. Bahsedilen konularla ilgili kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir ayrıca dolandırılabilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -22 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kariyer ve iş hayatınızda odaklanabilirsiniz. Kariyer hayatınızda otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca kandırılmaya açıksınız, dikkatli olmalısınız. Özellikle ayak bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Güzel bir gün dilerim.

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