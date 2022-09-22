23 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Eylül 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Eylül Cuma için günlük burç yorumları...

23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; ortaklık, partner, evlilik konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Mahkeme konuları da gündeminize gelebilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; çalışma hayatınızda önceden planladığınız konular gündeminize gelebilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir.



BOĞA BURCU - 23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Bel bölgesi rahatsızlıklarınız artabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; aşk, çocuk, tatil, hobi konuları gündeminize gelebilir. Eski konular aklınıza gelebilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir.







İKİZLER BURCU - 23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; aşk, çocuk, hobi ve eğlence konuları hayatınızda ön plana çıkabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; aile ve evinizle ilgili planlarınızı dile getirebilirsiniz. Ayrıca ailenizle ilgili geçmiş konuları gündeminize gelebilir.

YENGEÇ BURCU -23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; kardeşlerle ve yakın çevreyle iletişiminizde sorunlar gerçekleşebilir. Eskiden tanıdığınız insanlarla karşılaşabilirsiniz. Eski aşklar aniden karşınıza çıkabilir.







ASLAN BURCU - 23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; yakın çevre, kardeşler, iletişim, eğitim konuları ön plana çıkabilir. Ayrıca kısa seyahatleriniz artabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; para ve maddi konularla ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz ama dikkatli olmalısınız. Yeni sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Temkinli olmalısınız. Geçmişte parasal açıdan yapmak isteyip yapamadıklarınızla ilgili adım atabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; para ve maddi kaynaklarınız hayatınızda ön plana çıkabilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz, dikkatli olmalısınız.







TERAZİ BURCU -23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; kendinizi ortaya daha rahat koyabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların ilgili artabilir. Daha sağlıklı ve dinç hissedebilirsiniz. Kişisel bakım ve fiziksel değişim yapma istediğiniz artabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; içsel konuşmalarınız artabilir. Yazı yazmak size iyi gelecektir. Kendinizi ifade ederken daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Arkanızdan söylenenleri öğrenebilirsiniz. Geçmişteki kişiler karşınıza çıkabilir.

AKREP BURCU -23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; yalnız kalabilir, kendi iç dünyanızı aydınlatabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza ise dikkat etmelisiniz. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir ama yanlış anlaşılmalar da gerçekleşebilir. Eski konular gündeminize gelebilir. Eski arkadaş ya da aşklar karşınıza çıkabilir.

YAY BURCU - 23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugünden itibaren Eylülde güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız hayatınızda ön plana çıkabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; kariyer ve iş hayatınızda ilgili eski konular gündeminize gelebilir. Eski ve bitmemiş projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Kariyer hayatınızda eski kişiler karşınıza çıkabilir.

OĞLAK BURCU - 23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkıyor. Dikkatli olmalısınız. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; eğitim, seyahat, yurt dışı konuları gündeminize gelebilir. Eskiden planladığınız ama yapamadığınız eğitim, seyahat gibi konuları gerçekleştirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

KOVA BURCU- 23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; finans, ödemeler, vergi, partner ya da ortağın parası, okült konular gündeminize gelebilir. Yeni bir anlaşma yaparken bu süreçte dikkatli olmanızı öneriyorum.

BALIK BURCU -23 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugünden itibaren güneşin Terazi burcuna geçmesiyle 21 Ekime kadar; para, borçlar, yatırım, eşin parası hayatınızda ön plana çıkabilir. Sağlık ve ameliyatla ilgili durumlar gerçekleşebilir. Merkür’ün başak burcundaki Retro transitiyle 3 Ekime kadar; çalışma hayatı ve gündelik işlerle ilgili eskiden planladığınız ama bitirmediğiniz konularla ilgili kararlar alabilirsiniz. Eski tanıdıklar, eski aşklar gündelik hayatta, çalışma hayatınızda karşınıza çıkabilir.

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