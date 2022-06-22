23 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Haziran 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Haziran Perşembe için günlük burç yorumları...



23 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer hayatınızda, güçlü kişilerin baskısına maruz kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilir ve yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; yakın çevrenizle iletişimde çok daha barışçıl olabilir, uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ayrıca yakın çevrenizi genişletmek, yeni insanlar tanımak isteyebilirsiniz. Eğitime daha fazla yönelebilirsiniz. Bu süreçte çok daha sempatik bir dille kendinizi ifade edebilirsiniz. Ama insanlarla ilişkileriniz yüzeysel kalabilir ve çabuk sıkılabilirsiniz. Çok sık seyahat edebilirsiniz. Yakın çevrenizden yeni aşk karşınıza çıkabilir ama bu ilişki kısa süreli olabilir. Karşınızda sorumluluk almak istemeyen ve özgür kalmak isteyen kişiler çıkabilir.

BOĞA BURCU - 23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün güne başlarken üzerinizde baskı hissedebilir, duygusal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde ise kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz ve iletişimde kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; maddi kaynaklarınızda rahatlama gerçekleşebilir, kazançlarınızda artış olacaktır. Bu süreçte çevrenizdeki kadınlardan fikir alabilir, maddi kaynaklarınızı genişletip büyütebilirsiniz. Ticaret konusunda ise daha bereketli olduğunuz ve paranın daha rahat geldiği bir süreç sizi bekliyor olacak. Önemli olan bu süreçte cesaretli olmanız.

İKİZLER BURCU - 23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklarınızı lüks harcamalar yaparak harcamak zorunda kalabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde ise duygusal olarak içe çekilmek isteyebilirsiniz ve daha çok maddi konularla ilgilenebilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; çok daha çekici ve sempatik olduğunuz bir sürece gireceksiniz. Tatlı dilinizle insanların gönüllerini fethedebilirsiniz. Güzelleşmek, kendinizle ilgilenmek, kişisel bakım için güzel bir dönemde olacaksınız. Zekanızla, sempatikliğinizle insanları etkileyebilirsiniz. Ayrıca hayatın her alanından karşınıza aşk fırsatları çıkabilir.

YENGEÇ BURCU - 23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün duygusal olarak zorlanarak güne başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda da manipülasyona maruz kalabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde ise; sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; gizli ve platonik aşklar hayatınıza girebilir. Bu dönemde daha gizli kapaklı ilişkiler yaşayabilirsiniz. Yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Gizli kadın düşmanlara ise dikkat etmeniz gerekiyor, her söylenene inanmayın.

ASLAN BURCU - 23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün güne yorgun olarak başlayabilirsiniz. Ama ilerleyen saatlerde kariyer hayatınıza odaklanabilir, kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Yine de kariyerinizde ego çatışmaları yaşayabilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; sosyalleşebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bol bol eğlenip, sosyalleşeceksiniz. Çevrenize yeni sanatçı insanlar dahil olabilir. Ayrıca aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerle bol bol sosyalleşip, eğleneceksiniz.

BAŞAK BURCU - 23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili özellikle 14:57’ye kadar dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yanlış kararlar alıp, para kaybı yaşayabilirsiniz. 14:57’de sonra ise yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir ve güzel bir gün geçirebilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; kariyer ve iş hayatınızda sizi sevecek ve destekleyecek insanlarla karşılaşabilir, kadınlardan destek alabilirsiniz. İletişimle pek çok konuyu pozitife dönüştürebilirsiniz ama detaycılık ve mükemmeliyetçilik sorunlara yol açabilir. Yeni bir iş arıyorsanız, iş fırsatları daha kolay size gelecektir. Ayrıca kariyerinizde terfi gibi özel durumlarda gerçekleşebilir.

TERAZİ BURCU - 23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün partnerle ev ya da aileden dolayı bazı sorunlar gerçekleşebilir, duygusal olarak zorlanabilirsiniz. 14:57’den sonra ise maddi kazançlarınız, finansal durumunuzla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konularında yabancılardan, kadınlardan yardım görebilirsiniz. Ayrıca ihracat yapıyorsanız bu konuda yeni şanslar karşınıza çıkabilir. Bekarsanız yurt dışı bağlantılı, hukuk ya da akademik kariyerli bir adayla tanışabilirsiniz.







AKREP BURCU -23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün baş ağrısı, migren ataklarına dikkat etmelisiniz. Ayrıca partner ya da ortakla beraber hareket edebilir, seyahat kararı alabilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; finansal durumunuzda, maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Bu süreçte kadınlardan yardım görebilirsiniz, iletişim ve zekanızla konuları kolayca çözüme kavuşturabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmenizi tavsiye ediyorum özellikle nefes, akciğer problemlerine dikkat.







YAY BURCU - 23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, çocuklar, hobinizden dolayı harcamalarınız artabilir. Çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarla ilgilendiğiniz bir gün geçirebilir, çok çalışabilirsiniz. Gündelik işlerle daha çok uğraşabilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; partner ya da ortaklık konularında şanslı bir döneme gireceksiniz. Karşınıza yeni bir aşk çıkabilir. Bunun aynı sıra süregelen bir ilişkiniz varsa daha iyi bir hale gelebilir. Sadece ilişkide özgürlük arayışınızdan ve sorumluluk almak istemediğinizden dolayı problemler yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aile ve evinizle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Aşk, ilişki, çocuk ya da hobilerinizle ilgili ise güzel bir gün geçirebilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; çalışma hayatınızda, gündelik hayatta çevrenizden destek alabilirsiniz. Kadınlar bu süreçte size destek olabilirler. Ayrıca iştahınız açılabilir, dikkatli olun. Sanata yönelebilir ve pek çok konuda yeni şeyler üretebilirsiniz. Yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Bekarsanız aşk sizi çalışma hayatınızdan, gündelik hayatta bulabilir.

KOVA BURCU -23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün iletişimde sorunlar yaşanabilir, duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. Ailenizle ve evinizle ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; aşk, çocuk, hobilerinize daha çok vakit ayırabilirsiniz. Etrafınıza daha çok neşe saçabilirsiniz. Ayrıca keyfinize çok düşkün olup, bol bol eğleneceksiniz. Yeni flört ve aşklar ise karşınıza çıkabilir.

BALIK BURCU -23 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili ani harcamalar sonrasında sizi zor durumda bırakabilir. Yakın çevre, eğitim, kardeşlerle güzel zaman geçirebilirsiniz.

Venüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle 18 Temmuz’a kadar; evinizle ve ailenizle daha çok ilgilenebilir. Evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Aile içinde mutlu ve huzurlu olduğunuz, sevdiklerinizle iletişiminizin arttığı bir süreçte olacaksınız.

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