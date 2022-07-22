23 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Temmuz Cumartesi için günlük burç yorumları...



23 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün duygularınızı rahat ifade edebildiğiniz bir gündesiniz. Yakın çevre, kardeşler, eğitim konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizle bol bol iletişime geçebilirsiniz. Aşk, hobi, çocuk, borsayla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ve bu konuda alacağınız kararların önü açık olacak, sonrasında engellerle karşılaşmayacak, korunacaksınız.







BOĞA BURCU - 23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün para ve iş hayatınıza odaklanabilir, kazançlarınızı geliştirecek fikir alış verişlerinde bulunabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili yeni kararlar almak için ise güzel bir gündesiniz ama risk almakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kendinizi iyi ifade edebilir, çevrenizle iletişiminiz artabilir. Daha anlayışlı olabilir ve geniş perspektiften durumları analiz edebilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, sosyal çevrenizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Kararlarınız ise size yeni şanslar getirebilir. Kısa seyahat kararı alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Rahatsızlanabilirsiniz ama yine de dışarı çıkmalı en azından gündelik işlerle uğraşarak bugünü güzel geçirebilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda ise önemli fırsatlar yakalayabilir kazançlarınızı arttıracak kararlar alabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla bol bol iletişime geçebilirsiniz. Güzel bir gün sizi bekliyor. Yurt dışı, seyahat, eğitim, hukukla ilgili şanslar yakalayabilirsiniz ve kendinizi doğru ifade ederek güzel fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bugün kendinize güvenin aslanlar.

BAŞAK BURCU - 23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilir, bol bol iletişime geçebilirsiniz. Ama mükemmeliyetçi tavrınız sorunlara yol açabilir. Finansal durumunuzla ilgili ise önemli kararlar alabilirsiniz ama verdiğiniz kararı açık etmek istemeyeceksiniz bu konuda da haklısınız. Gizli kalmalı.

TERAZİ BURCU -23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yurt dışı, eğitim, hukuk, uzak akrabalarla iletişiminiz artabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Ortak, partner ya da birebir ilişkilerde önemli kararlar alabilirsiniz. Beraber ortak fikirle ilerleyebilirsiniz.

AKREP BURCU -23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün finansal durumunuzla ilgili fikir alışverişlerinde bulunabilir, yeni kararlar alabilirsiniz ama ani tartışmalar yaşanabilir. Kariyer ev iş hayatınızla ilgili önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz.







YAY BURCU - 23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün ortak, partner ya da ilişkilerle ilgilenebilir, ben-sen dengesinde sorunlar yaşanabilir. Aşk, hobi, eğlence, yurt dışı, eğitim konularında ise karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir ve sözler verilebilir. Güzel gelişmeler var, fırsatlarınızı değerlendirin sevgili yaylar.

OĞLAK BURCU - 23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilir, çok çalışabilirsiniz. Ani iletişim problemleri yaşanabilir. Aile ve evinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı doğru değerlendirebileceğiniz önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

KOVA BURCU -23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, hobi, eğlence, borsa gibi konularla ilgilenebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Ortak ya da partnerle güzel kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU -23 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aile ve evinizle ilgilenebilir, aile içi iletişiminiz artabilir. Ama fikir uyuşmazlıkları yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili, maddi kaynaklarınızı da olumlu etkileyecek önemli adımlar atabilirsiniz. Karşınıza güzel fikirlerle gelen kişiler olabilir bunları es geçmeyin.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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