24 Haziran 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Sevgili Terazi; bugün duygusal olarak kendinizi yalnız, terkedilmiş gibi, bunalmış hissedebilirsiniz. İş hayatınızda şanslı bir süreçtesiniz. Maddi açıdan ise şans, destek hep sizinle olacak. Sağlığınıza ve çalışma hayatınızdaki otoritelere bu dönemde dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gününüz şahane geçsin.