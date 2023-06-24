25 Haziran 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Sevgili Başak; bugün kendinizi duygusal olarak rahat ifade ettiğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızla ilgili kararsızlıklar, yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya uzak akrabalarla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Partnerle veya ortakla bazı konularda çatışmalar yaşayabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.