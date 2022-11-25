26 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 26 Kasım Cumartesi için günlük burç yorumları...

26 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Kariyer ve iş hayatınızda otoriteyle sorunlara dikkat etmelisiniz.







İKİZLER BURCU - 26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün finans, sağlık, ameliyat, okültizm, vergi , borç gibi konular aniden gündeminize gelebilir. Eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk, uzak akrabalarla ilgili olumlu kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili ani sorunlara dikkat etmelisiniz. Ameliyat, sağlık, okültizm konularıyla ilgili de ani gelişmeler gerçekleşebilir.v







ASLAN BURCU -26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik işler, sağlık ya da evcil hayvanınızla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla kalıcı kararlar alabilirsiniz.

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BAŞAK BURCU -26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşk, çocuk, hobi, borsa, tatil, eğlence konuları gündeminize gelebilir. Sağlık, gündelik hayat, çalışma arkadaşlarınız gündeminize gelebilir.







TERAZİ BURCU -26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ev ve aile konuları ön plana çıkabilir. Aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobi, borsa konularıyla ilgili güzel kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU -26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat, medya, iletişim konuları gündeminize gelebilir. Aile ve evinizle ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Sağlığınıza dikkat.

YAY BURCU - 26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün para, maddi kaynaklar gündeminize gelebilir. Yakın çevre, kardeş, eğitim, seyahat konularıyla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün; kendinizi iyi hissediyorsunuz. Duygularınızı daha rahat ifade edebilirsiniz. Maddi konularda ve harcamalarda dikkatli olmalısınız.

KOVA BURCU- 26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca sorumluluk almanız gereken konular gündeminize gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz özellikle de diz, eklem, diş, cilt rahatsızları gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -26 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ruhsal olarak korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Dikkatli olmalısınız. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz ama dışarı çıkın ve arkadaşlarınızla zaman geçirmenizi tavsiye ediyorum.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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