28 Ağustos 2023 günlük burç yorumları: Dilara Yıldızhan'ın kaleminden koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından yakından takip ediliyor. Astroloji özellikle de koronavirüs döneminde ilginin daha da arttığı bir alan. Haftalık, aylık, yıllık yorumların yanı sıra günlük burç yorumları da en çok arananlar arasında... Peki, 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Ağustos pazartesi günü için günlük burç yorumları...

28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU-28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Krizsel bazı durumlar içinde kalabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gününüz şahane geçsin.



BOĞA BURCU -28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

İKİZLER BURCU - 28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün finans, ameliyat konuları ön plana çıkabilir. Duygusal krizlere dikkat. Beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz ancak ilahi koruma sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU - 28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partnerinizle, ortağınızla veya yakın arkadaşınızla zaman geçirebilirsiniz. Duygularınızı anlatırken zorlanabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

ASLAN BURCU -28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatınız, gündelik hayat rutinleriniz veya sağlık konuları ön plana çıkabilir. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz ancak ilahi koruma sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.

BAŞAK BURCU - 28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün tatil, aşk, eğlence konuları ön plana çıkabilir. Yurt dışı, seyahat, eğitim konularında şans sizinle olacak. Gününüz şahane geçsin.

TERAZİ BURCU -28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Duygularınızı yansıtırken krizsel bir tutum sergileyebilirsiniz. Maddi açıdan ise fırsatlarınız var. Gününüz şahane geçsin.

AKREP BURCU -28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kardeşler, seyahatler, eğitim konuları ön plana çıkabilir. Partner veya ortağınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken çok sert bir tutum sergileyebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

YAY BURCU - 28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün para, kazançlar ön plana çıkabilir. Çok çalışabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

OĞLAK BURCU -28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün enerjik, atak olarak güne başlıyorsunuz. Tatil, aşk, eğlenceden yana şans sizinle olacak. Sağlık olarak kontrollerinizi ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Gününüz şahane geçsin.

KOVA BURCU-28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye diyorum. İş hayatınıza odaklanmak ruhunuzu şifalandıracaktır. Gününüz şahane geçsin.

BALIK BURCU - 28 AĞUSTOS 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek yeni planlar yapabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

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