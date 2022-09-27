28 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Eylül Çarşamba için günlük burç yorumları...



28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz ve gizemli bir tutum sergileyebilirsiniz. Maddi kazançlar, para, ödemeler, ortağın parası konuları gündeminize gelebilir. Okült konularla ilgilenebilirsiniz. Seyahat edebilir, sosyal çevrenizle beraber harekete geçebilirsiniz. Eğitim konusunda otoriteden destek alabilirsiniz. Ticaret ve iletişimde de şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Sağlık olarak; kum, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklar, rahim hastalıkları, erkeklerde prostat, kalın bağırsak problemleri, basur gibi rahatsızlıklar görülebilir.



BOĞA BURCU - 28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün partner, ortakla zaman geçirebilirsiniz ama güvenmek konusunda endişeleriniz artabilir. Maddi kazançlarınızla ilgili kariyer hayatınızdaki otoriteden destek alabilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki, yanınızda çalışanlarla ani sorunlar yaşanabilir. Ayrıca sağlık olarak; kum, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklar, rahim hastalıkları, erkeklerde prostat, kalın bağırsak problemleri, basur gibi rahatsızlıklar görülebilir. Yurt dışı, akademik kariyer, eğitim, seyahatlerle ilgili ise kalıcı kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aşk, flört, çocuk, eğlence, tatil, hobi gibi konularla ilgilenebilirsiniz ve kendinizi duygusal olarak rahat ifade edebilirsiniz. Maddi kazançlar, finansal durumunuzla ilgili ise ilgili birinden destek alabilirsiniz. Ayrıca parapsikoloji, ruhsal konularda derinleşebilir, eğitim alabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz ama aile içi gerginlikler yaşanabilir. Duygusal olarak biraz sıkışmış ve endişeli hissedebilirsiniz. Ayrıca bugün partnerle beraber sosyalleşebilirsiniz. İş ortaklığınızla ilgili ise güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yakın çevre, kardeşlerle ilgilenebilir, iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve seyahat konuları gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda ise otoriteden destek alabilirsiniz ve hedeflerinizin peşinden gidebilirsiniz.







TERAZİ BURCU -28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün para konusuyla ilgilenebilirsiniz ve bir kadının yardımıyla kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Aşk, hobi, tatil, çocuklarla ilgili eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Bu konularda hedefleriniz var ise peşinden gitmelisiniz.

AKREP BURCU -28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz ve daha duyarlı olabilirsiniz. Sağlık olarak; kum, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklar, rahim hastalıkları, erkeklerde prostat, kalın bağırsak problemleri, basur gibi rahatsızlıklar görülebilir. Maddi kazançlar, finans konularında ise güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Ailenizdeki otoriteden destek alabilirsiniz.

YAY BURCU - 28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak sizin için çok iyi olacaktır. Ayrıca partnerle beraber harekete geçebilir, seyahat ya da eğitim konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ortak ya da partnerle hedef belirleyebilir bunun için harekete geçebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ise çok çalıştığınız bir süreçtesiniz ve çalışmalarınızdan dolayı otorite desteği alabilir. Maddi kazançlarınızı etkileyecek kalıcı kararlar alabilirsiniz.

KOVA BURCU- 28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz ama bazı aksilikler çıkabilir. Özellikle de kadınlarla ilgili dikkatli olmalısınız. Aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobi gibi konularda ise kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU -28 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca aile ve ev konularında istediklerinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...