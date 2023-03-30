31 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 31 Mart 2023 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 31 Mart Cuma için günlük burç yorumları...

31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün enerjik, neşeli olabilirsiniz. İçinizdeki çocuğun peşinden gitmelisiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz fakat sosyal çevrenizin manipülasyonu gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk konusunda şanslı bir gündesiniz. Gününüz harika geçsin.

Koç burcu kadını özellikleri



BOĞA BURCU - 31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Biraz egonuz yükselebilir ve konfor alanınızı tehdit eden durumlardan dolayı tepkisel davranabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise güçlü değişimler sizi bekliyor. Aşk, para konularında beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Çevrenizden bu konularda desteklenebilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

İKİZLER BURCU - 31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün seyahat etmek isteyebilir, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizle ve kardeşlerinizle iletişiminiz artabilir. Seyahatlerde bazı sorunlar çıkabilir. Aşk konusunda gizli aşklar açığa çıkabilir. Beklenmedik kişilerin aşk itirafları karşısında şok geçirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Gününüz harika geçsin.

YENGEÇ BURCU - 31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kendiniz için bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Özellikle de harcama yapmaya itilebilirsiniz. Borçlara, ödemelere dikkat etmelisiniz. Sosyal çevrenizle ilgili beklenmedik güzel haber alabilirsiniz. Aşk konusunda güzel gelişmeler sizinle olacak. Kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor. Gününüz harika geçsin.

ASLAN BURCU -31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün sizin gününüz. Enerjik, atak, neşeli ve hayat dolu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Çalışma hayatınızda veya partnerinizle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında önünüz açık. Kariyer hayatınızda ani gelişmeler sizinle olacak. Aşk; aniden kariyer hayatınızda karşınıza çıkabilir. Gününüz harika geçsin.

BAŞAK BURCU -31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kendinizi yalnız, duygusal olarak sıkışmış hissedebilirsiniz. Sanat, hobi gibi aktiviteler kendinizi iyi hissetmenize yardım edecektir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ani şanslar sizinle olacak. Ayrıca aşk anlamında harika gelişmelere hazır olun. Gününüz harika geçsin.

TERAZİ BURCU -31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partnerinizle veya ortağınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Maddi kazançlar ve aşk anlamında güzel gelişmeler sizinle olacak. Belki ev, araba satın alabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

AKREP BURCU -31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer, iş hayatınızda aktif olabilirsiniz. Ön plana çıkabilirsiniz fakat bazı aksilikler gündeme gelebilir. Aşk, ortaklık, mahkeme konularında ani kararlar alabilirsiniz. Ani evlilik, ani boşanma fakat sonu her ikisinde de güzel olacak diyebilirim. Yani belki boşanacaksınız ama sonrasında ruh eşinizle birlikte olacaksınız. Gününüz harika geçsin.

YAY BURCU - 31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarıyla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ani ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz harika geçsin.

OĞLAK BURCU - 31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün para, vergi, ödemelerle ilgili konular gündeme gelebilir ve borçlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili beklenmedik gelişmeler sizinle olacak. Gününüz harika geçsin.

KOVA BURCU- 31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sevgilinizle, ortağınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Beraber seyahat edebilir, fikirsel olarak uzlaşma sağlayabilirsiniz. Ev aile, gayrimenkul konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Gününüz harika geçsin.

BALIK BURCU -31 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca maddi kazançlarınızı arttıracak yeni kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizle, eğitimle, kardeşlerle, veya seyahatlerle ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk konusunda yılın şanslılarından biri sizsiniz. Gününüz harika geçsin.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...