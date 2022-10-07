8 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Ekim Cumartesi için günlük burç yorumları...



8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ruhen kendinizi yalnız hissedebilirsiniz ve hayaller dünyasında yüzebilirsiniz. Bir taraftan ise kariyer hayatınızda güçlü insanlardan destek alabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların söylediklerine ise hemen inanmayın yoksa sorunlar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca Plüton S olduğu için kariyer hayatınızda krizsel durumlar yaşasanız da bu size şanslar sunacak. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Enerjik, atak, girişken olacaksınız.



BOĞA BURCU - 8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün arkadaşlarınızla beraber zaman geçirebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatle ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca Plüton S olduğu için; hukuk, yurt dışı, eğitim, seyahatlerde krizsel durumlar meydana gelse de siz krizi fırsata dönüştüreceksiniz. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; ruhen içe çekilebilirsiniz ve kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Fikir sürtüşmeleri yaşanabilir. Ayrıca Plüton S olduğu için; borç, finans, para konularında bazı krizsel durumlar içinde kalabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün duygusal olarak kendinizi çok merhametli ve iyi hissedebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, yabancılar, uzak akraba konuları gündeminize gelebilir. Yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz ve yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. İşinizle ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün maddi kaynaklar ve parayla ilgili yanlış kararlar alabilirsiniz dikkatli olmalısınız. Açıkçası kimseye borç vermeyin o para geri gelmeyebilir. Bir taraftan ise okült konularda derinleşebilirsiniz ve manevi açıdan şifalanabilirsiniz. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz bu konularda şanslar karşınıza çıkabilir. Ayrıca kendinizi iyi hissederek ve enerjik olarak günü tamamlıyorsunuz.

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BAŞAK BURCU - 8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün partner, ortakla ilgili aranızda yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir bundan dolayı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca Plüton S olduğu için aşk, ilişki, hobi, eğlence konularıyla ilgili krizsel bir durum yaşasanız da güzel sonuçlar elde edebileceksiniz. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; para, finans, cinsellik, okült konularla ilgilenebilirsiniz.







TERAZİ BURCU -8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün gündelik hayatta, iş hayatınızda bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Ayrıca hayal ve gerçeklik arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Plüton S olduğu için aile ve evinizle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Sağlığınıza bugün dikkat etmelisiniz ayak bölgesi rahatsızlıkları yaşanabilir. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; partner, ortak, yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

AKREP BURCU -8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aşk, ilişki, çocuk, tatil, hobi konularında güzel bir gün geçirebilirsiniz. Hayalleriniz gerçeğe dönüşebilir. Ayrıca Plüton S olduğu için yakın çevre, eğitim, kardeşler ve iletişimle ilgili krizsel durumlar gerçekleşebilir ama işin içinden çıkabileceksiniz. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz.

YAY BURCU - 8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ayrıca iş hayatınızda bazı konularda yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Kandırılma, dolandırılma gerçekleşebilir, dikkatli olmalısınız. Plüton S olduğu için maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı güçlü kararlar alabilirsiniz ama bu durumu yaşarken krizsel olaylar da gerçekleşebilir. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; aşk, eğlence, çocuk, tatil konuları gündeminize gelebilir ve güzel bir akşam geçirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Eğitim ve seyahat konuları gündeminize gelebilir. Hayallerinizin peşinden de gidebilirsiniz. Ayrıca Plüton S olduğu için kendinizi çok güçlü hissedebilir ve çevrenizdekilere karşı sert bir duruş sergileyebilirsiniz. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz, sevdiklerinizle güzel zaman geçirebilirsiniz.

KOVA BURCU- 8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz ama bir taraftan da dolandırılma ihtimaliniz var bundan dolayı dikkatli olmalısınız. Plüton S olduğu için sağlık olarak ve psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Uyumakta güçlük çekebilirsiniz. Bilinçaltınızda kolektiften bilgi aldığınız için rüyalarınız gerçeğe çok yakın olabilir. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; seyahat edebilir, eğitim alanına yönelebilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişime geçebilirsiniz.

BALIK BURCU -8 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve oldukça merhametli olabilirsiniz ama her söylenene inanmanızı tavsiye etmiyorum. Yanlış anlayabilir ve partnerle aranızda sorunlara sebep olabilir. Plüton S olduğu için sosyale çevrenizde krizsel durumlar gerçekleşebilir. Bir taraftan ise sosyal çevrenizdeki güçlü insanlardan destek alabilirsiniz. Saat 18:56’dan sonra Ay’ın koç burcuna geçmesiyle; para ve maddi konularla ilgilenebilirsiniz ve maddi kazançlarınızla ilgili fırsatlar elde edebilirsiniz.

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