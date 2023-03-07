8 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 8 Mart 2023 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Mart Çarşamba için günlük burç yorumları...



8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün çalışma hayatınızda veya sağlığınızla ilgili bazı aksilikler meydana gelebilir. Kariyer hayatınızda ise destekleneceksiniz. Saat 17:53’den sonra; partnerimizle, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.



BOĞA BURCU - 8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aşk, çocuk, hobi, arkadaşlarınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Saat 17:43’den sonra; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün finans, sağlık konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev veya ailenizle ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Saat 17:53’den sonra; aşk, çocuk, hobi konularında şans sizinle olacak. Güzel bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün eğitim, seyahat, kardeşler, iletişim konularında bazı sorunlar meydana gelebilir. Partner veya ortakla uzlaşabilirsiniz. Saat 17:53’den sonra; evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ortağın parası, vergi, ödemeler, finansla ilgili bazı sorunlar gündeminize gelebilir ama çalışma hayatınızdaki güçlü desteklerle para akışınızı güçlendirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Saat 17:53’den sonra; kardeşlerinizle, yakın çevrenizle iletişime geçebilir, seyahat edebilirsiniz. Eğitim konusuyla ilgilenebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU -8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşktan yana şanslısınız ve güçlü fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bazı hayal kırıkları gerçekleşebilir. Saat 17:53’den sonra; para, kazançlar gündeminize gelebilir. Güzel bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün duygusal olarak biraz zorlanabilirsiniz ama aile veya evle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Saat 17:53’den sonra; kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ortak karar alabilirsiniz. Çocuk, aşk konularında bazı hayal kırıklıkları meydana gelebilir. Saat 17:53’den sonra duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

YAY BURCU - 8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kariyer hayatınızda bazı aksilikler meydana gelebilir ama maddi kazançlarınızı güçlendireceksiniz. Saat 17:53’den sonra; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün eğitim, seyahat, hukukla ilgili bazı aksilikler meydana gelebilir ama bu konularda güçlü kararlar alabilirsiniz. Saat 17:53’den sonra kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.



KOVA BURCU- 8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün finans, vergi, ödemeler, mirasla ilgili bazı sorunlar meydana gelirken, bir taraftan güçlü destekler de alacaksınız. Saat 17:53’den sonra; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -8 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ortaklık, evlilik, ilişki veya mahkeme konularında bazı hayal kırıkları gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden ise destekleneceksiniz. Saat 17:53’den sonra; finans, ameliyat, sağlık, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Güzel bir gün dilerim.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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BOĞA BURCU - 4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgili şanslar sizinle olacak. Duygusal olarak şifalanacaksınız. Sosyal çevrenizle ilgili ani sorunlar gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat, arkadaşlarınızla ilgili güzel fırsatlar sizinle olacak. Kariyer hayatınızda ani sorunlar gerçekleşebilir. Harika bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kazançlarınızı iyileştirecek önemli iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukta ani sorunlar gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kendinizi çok daha hissetmeye başlayacaksınız. Saç kesimi, bakımı için uygun bir gündesiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ani harcamalar yapabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU -4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sanatla ilgilenmek, dans etmek, sevgilinizle ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Finans konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sağlık olarak korunuyorsunuz ve şifalanacaksınız. Partner, ortak konularında bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Güzel bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Partner veya ortağınızla beraber sosyalleşebilirsiniz. Çalışma hayatı, sağlık konularında ani sorunlar gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

AKREP BURCU -4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer, iş hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

YAY BURCU - 4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında çocuk, aşkla ilgili gelişmeler gerçekleşebilir. Aile içinde ani sorunlar gerçekleşebilir. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün finans, cinsellik, okültizm, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Ev, ailenizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yakın çevre, eğitim, seyahat, iletişimde ani sorunlar gündeminize gelebilir. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün evlilik, ortaklık, yakın arkadaş veya mahkeme konularında anlaşmazlıklar çözülebilir. Partner veya ortağınızla beraber seyahat edebilirsiniz. Ani harcamalar gündeme gelebilir. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -4 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çalışma hayatınızdaki gelişmelerle maddi kazançlarınızda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Güzel bir gün dilerim.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...