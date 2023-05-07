8 Mayıs 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Sevgili Yengeç; bugün gündelik rutinler, çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizle ilgili şok olacağınız gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukta sorunlar yaşanabilir. Harika bir gün dilerim.

Sevgili Başak; bugün ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Seyahat, eğitim, hukuk, iletişimde ani sorunlar veya gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir gün dilerim.

Sevgili Terazi; bugün seyahat, eğitim, kardeşlerle, yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Bahsettiğim konulardan dolayı ani harcamalar yapabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Harika bir gün dilerim.

Sevgili Akrep; bugün para, kazançlar gündeminize gelebilir. Partner, ortaklık, evlilik konularından dolayı harcamalar yapabilirsiniz. Harika bir gün dilerim.

Sevgili Oğlak; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, hobi konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir gün dilerim.

Sevgili Kova; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkulle ilgili ani gelişmelerin olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Harika bir gün dilerim.