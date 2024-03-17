18 Mart 2024 günlük burç yorumları: Koç, boğa, akrep...

Yeni bir aya merhaba diyoruz... Peki, yeni ayın ilk günü, 18 Mart 2024 pazartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Mart pazartesi günü için günlük burç yorumları...



18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir ve maddi kazançlarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.



BOĞA BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin. Boğa burcu kadını özellikleri

İKİZLER BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün para, kazançlar ön plana çıkabilir. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kendinize zaman ayırabilirsiniz. Sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

ASLAN BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Finansal konularda şanslı gelişmeler gerçekleşebilir. İş hayatınızda ise beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

BAŞAK BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partner veya ortağınızla uzlaşabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal alanda ani fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

TERAZİ BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün iş, kariyer veya kadersel temalar ön plana çıkabilir. Sağlık, gündelik rutinlerle ilgilenebilirsiniz. Ani finansal güçlenme, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

AKREP BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, ev, aile konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Partner veya ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Gününüz şahane geçsin.

YAY BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün finans, özel hayat, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Çalışma hayatı, gündelik rutinler veya sağlıkla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

OĞLAK BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün partner, ortaklık ön plana çıkabilir. Aşk, tatil, hobilerinizle ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Gününüz şahane geçsin.

KOVA BURCU- 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinler ön plana çıkabilir. Evinizle, ailenizle ilgili kararlar alabilirisniz. . Gününüz şahane geçsin.

BALIK BURCU - 18 MART 2024 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aşk, tatil, çocuk konularına odaklanabilirsiniz. Kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ani seyahat, eğitim konuları gündeme gelebilir. Gününüz şahane geçsin.

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