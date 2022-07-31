1 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Ağustos Pazartesi çin günlük burç yorumları...



1 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar ve gündelik işlerle uğraşırken ufak sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyen ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aile ve ev hayatınızda, ilişkilerinizde önemli ve ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ama siz sorunlar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde rahatsızlara dikkat.







BOĞA BURCU - 1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aşk, hobi, çocuk, tatil gibi konularla ilgilenirken ani beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Hayatınızda olumlu ilerlemeler gerçekleşebilir. Yakın çevre, kardeş, ilişkilerle de ilgili beklenmedik olumlu güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün aile ve evinizle ilgilenirken sorunlar gerçekleşebilir. Ama aniden gelen şans da sizinle olacak ve maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunlar değerlendirmeye çalışmalısınız. Sosyal çevrenizden destekleniyorsunuz. Akşam saatlerinde kariyer ve iş hayatınızdan dolayı ailenizde bazı sorunlar gerçekleşebilir.

YENGEÇ BURCU - 1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konularında beklenmedik ani gelişmeler gerçekleşebilirken, sosyal çevrenizden de destekleneceksiniz ve ani olaylar yaşayabilirsiniz. Ayrıca aşk hayatınızda hareketleniyor. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise iletişimde yanılabilir, yanlış anlaşılabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer hayatınızdaki ani değişimler maddi konularda sizi olumlu etkileyebilir. Aşk konusunda gizli aşklar gündeme gelebilirken, platonik biri size açılabilir. Akşam saatlerinde ise para konusunda yanlış kararlar alabilirsiniz ve para kaybı gerçekleşebilir.

BAŞAK BURCU - 1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, hukuk ya da seyahatle ilgili ani gelişmeler sizin için olumlu ilerleyebilir. Aşk konusunda ise sosyal çevrenizden biri aniden karşınıza çıkabilir. Akşam saatlerinde partner ya da ortakla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Maddi açıdan sizi rahatlatacak olumlu fırsatlarınız var.

TERAZİ BURCU -1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Maddi açıdan ise beklenmedik gelişmeler gerçekleşirken, para geldiği gibi gidebilir. Kariyer hayatınızda bir kadından yardım gelebilir. Ayrıca aşk sizi kariyer hayatınızdan bulabilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU -1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca partner ya da ortakla ani beklenmedik olaylar içinde kalabilirsiniz. Kariyerinizde ise olumlu gelişmeleriniz var. Akşam saatlerinde sosyal çevrenizle ilgili hayal kırıklıkları gündeminize gelebilir.







YAY BURCU - 1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ayrıca çalışma hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk konusunda da beklenmedik gelişmeler olurken, maddi olarak fırsatlarınız var. Akşam saatlerinde ise her söylenene inanmayın. Aşk hayatınızda ise güzel gelişmeler var.

OĞLAK BURCU - 1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili ve aşk hayatınızı, çocuklarınızı da ilgilendiren ani gelişmeler gerçekleşebilir. Partner ya da eşten yana da şanslı bir döneme giriyorsunuz. Akşam saatlerinde iletişimde sorunlara dikkat.

KOVA BURCU -1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aile ve ev hayatınızı da etkileyen önemli finansal kararlar alabilirsiniz. Ve bu durumlar sizin için olumlu gerçekleşebilir. Ani değişimlere hazır olun. Çalışma hayatı, gündelik hayat ya da yanınızda çalışanlarla ilgili fırsatlarınız var. Ayrıca sağlık konularında korunuyorsunuz ve aşk sizi gündelik hayatta, çalışma hayatınızda bulabilir.

BALIK BURCU -1 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün partner ya da ortakla ilgilenirken, ani güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk, çocuk konularında ise güzel fırsatlarınız var. Partnerle akşam saatlerinde birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz.

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