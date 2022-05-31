1 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın üçüncü günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Çarşamba günü burçlara neler getiriyor? 1 Haziran 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 1 Haziran 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Haziran 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Haziran Çarşamba için günlük burç yorumları...
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1 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eviniz veya ailenizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Büyük çaplı tadilat, alışveriş ya da taşınma gibi konularda sabırsız hareket etmemenizde fayda var. Bazı engeller çıkabilir. Fazlaca harcama yapmanız gerekebilir.
BOĞA BURCU - 1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakınlarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Özellikle akşam saatlerinde bir program yapabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor. Eğitim ya da sözleşmelerle ilgili bir gündeminiz varsa acele adımlar atmayın.
İKİZLER BURCU - 1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal alanda bazı blokajlar yaşayabilirsiniz. Kararlarınızı hayata geçiremeyebilirsiniz. Bugünlerde fazlaca harcama yapmanız, gelir-gider dengesizliği yaşamanız söz konusu olabilir. Kafanızın karışık olabileceği bir gün.
YENGEÇ BURCU - 1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Hafta başında yaşadığımız Yeniay’ın da desteğiyle aldığınız kararlar olabilir. Ancak şimdilik koşullarınız adım atmanızı engelleyebilir. İniş çıkışlı olabileceğiniz bir gün.
ASLAN BURCU - 1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biraz içinize dönük olabilir, duygusal hissedebilirsiniz. Kafanızda fazlaca büyüttüğünüz konular olabilir. Bilinçaltı öfkeleriniz de açığa çıkabilir. Meditasyon yapmanızda veya dinlenmenizde fayda var.
BAŞAK BURCU -1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlık ve sosyal çevrenizle olan bağlarınız ön plana çıkıyor. Bazı kişilere karşı ifade edemediğiniz öfkeniz olabilir. Alınganlık yapmamaya, olayları fazla büyüterek tepkiler vermemeye çalışın.
TERAZİ BURCU - 1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM
İşinizle ilgili bir konuda adım atmanızı engelleyen blokajlar oluşabilir. Size haksızlık edildiği duygusuna kapılabilirsiniz. Olayları kişisel almamanızda fayda var. Bazı şeyleri kafanızda fazlaca büyütüyor olabilirsiniz.
AKREP BURCU -1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler veya yüksek öğrenim konularında adım atmanızı engelleyen konular söz konusu olabilir. Kafa karışıklığınızın olabileceği bir gün. Mantığınızı devreye sokmakta zorlanabilirsiniz.
YAY BURCU - 1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak kazançlı işler, miras, kredi, borç-alacak gibi konular gündeminize gelebilir. Gelir-gider dengeniz bozulabilir ya da bazı aşırılıklar söz konusu olabilir. Adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var.
OĞLAK BURCU - 1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinize odaklı olabileceğiniz günlerdesiniz. Partnerinize karşı hissettiğiniz, ifade edemediğiniz bir öfke su yüzüne çıkabilir. Duygularınız aniden yükseldiği gibi hızla yatışabilir. Sağlıklı iletişim kurmanız önemli.
KOVA BURCU -1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük yaşamınızı organize etme, derleyip toplama, yeni rutinler oluşturma gibi konularla ilgilendiğiniz bir gün olabilir. Sağlığınızla ilgili olarak dikkatli olun. Önemsemediğiniz bir sağlık sorununuz büyüyebilir.
BALIK BURCU -1 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinize ifade edemediğiniz bir öfke su yüzüne çıkabilir. Duygularınız aniden yükseldiği gibi hızla yatışabilir. Sağlıklı iletişim kurmaya çalışmanız, duygularınızın derinliklerine bakmanız önem taşıyor.
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