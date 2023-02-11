12 Şubat 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Şubat 2023 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Şubat Cumartesi için günlük burç yorumları...



12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; aşk, çocuk, borsa, tatil, eğlence konularından dolayı çok para harcayabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.



BOĞA BURCU - 12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; ev, aile, kariyer hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde çok ani belirgin sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.

İKİZLER BURCU - 12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; kardeşler, eğitim, seyahat, hukuk, yurt dışı konularında ani sorunlar gerçekleşebilir ama krizi fırsata dönüştürebilirsiniz. Gününüz harika geçsin.







YENGEÇ BURCU - 12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; para, ödemeler, borçlara dikkat etmelisiniz. Topluluk, dernek, sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Gününüz harika geçsin.

ASLAN BURCU -12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularında partner veya ortakla beraber karar alabilirsiniz. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, otoritelerle bazı sorunlar gerçekleşebilir, iletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Maddi açıdan dolandırılmaya açıksınız dikkat. Güzel bir gün dilerim.

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BAŞAK BURCU -12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; hastane, sağlık, gizli düşmanlarla sorunlar, psikolojik süreçler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili karar alabilirsiniz. Gününüz harika geçsin.







TERAZİ BURCU -12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; sosyal çevre, dernekler, topluluklar, aşk, çocuk konularından belirsizlikler belirli hale geliyor. Ama bu konulardan dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Borçlara dikkat etmelisiniz. Gününüz harika geçsin.

AKREP BURCU -12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; kariyer, iş hayatınızda belirsizlikler belirli hale geliyor. Ortaklık, evlilik, mahkeme konularında ani sorunlar gerçekleşebilir, sakin kalmalısınız. Gününüz harika geçsin.

YAY BURCU - 12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu süreçte çalışma hayatınızda ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Gününüz harika geçsin.

OĞLAK BURCU - 12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; borç, ödemeler, vergi, sağlık, ameliyat, miras konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu süreçte ani aşk hayatınıza girebilir. Ama aşk, çocuk, hobilerden dolayı para çıkışı gerçekleşebilir. Gününüz harika geçsin.

KOVA BURCU- 12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; evlilik, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Ev, aile hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir. Sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Gününüz harika geçsin.

BALIK BURCU -12 ŞUBAT 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Yakın çevrenizle iletişim sorunları gerçekleşebilir. Trafikte, seyahatlerde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Gününüz harika geçsin.

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