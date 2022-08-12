13 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 13 Ağustos Cumartesi için günlük burç yorumları...



13 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün içe çekilebilir, kendinizi hassas hissedebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak için güzel bir gündesiniz.







BOĞA BURCU - 13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün arkadaşlarınızla sosyalleşmek, topluluk ve derneklerde kendinizi göstermek için güzel bir gündesiniz.

İKİZLER BURCU - 13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz ama bazı sorunlar yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU -13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün maddi konular ve okült konularla ilgilenebilirsiniz. Para konusunda karşınıza şanslar çıkabilir ama ani harcamalar yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün partner ya da ortakla, yakın arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. İletişim sorunları yaşanabilir.

TERAZİ BURCU -13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün çalışma hayatı, gündelik hayat konularıyla ilgilenebilirsiniz ani sorunlar yaşanabilir. Ayrıca evcil hayvanlarınızla da ilgilenebilirsiniz.

AKREP BURCU -13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aşk, çocuk, hobi, eğlence gibi konularla ilgilenebilir, güzel bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşanabilir.







YAY BURCU - 13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün ev ve aile hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Ama bazı iletişim sorunları yaşanabilir. Aile içinde bazı sorunlar yaşanabilir, kararsızlık yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yakın çevre, kardeş, eğitim ya da seyahat konuları gündeminize gelebilir. Güzel bir gün geçirebilirsiniz. Bazı fikir uyuşmazlıkları yaşanabilir.

KOVA BURCU -13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün para ve maddi konularla ilgileniyorsunuz ama yatırım konusunda yanlış kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU -13 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve çevrenize karşı oldukça duyarlı davranabilirsiniz. Biraz alınganlık yapabilir, partnerle iletişimde yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir.

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