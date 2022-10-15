16 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Ekim 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Ekim Pazar için günlük burç yorumları...

16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Aile içinde duygularınızı ifade ederken durumları abartabilirsiniz. Partnerle anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Akşam saatlerinde yaralanma, baş ağrısı gibi sorunlar gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir. İletişimde duygularınızı ifade ederken abartabilirsiniz. Adalet takıntısı olabilir. Psikolojik olarak tetiklenebilirsiniz, sakin kalmalısınız.







İKİZLER BURCU - 16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir. Sosyal çevrenize bugün dikkat etmelisiniz, duygusal olarak sizi yorabilirler.

YENGEÇ BURCU -16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Duygularınızı rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Kariyer hayatınızda istediklerinizin olmaması sizi üzebilir. Aile içinde iletişim sorunları gerçekleşebilir.







ASLAN BURCU - 16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün içe çekilebilir, yalnız hissedebilirsiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Eğitim, seyahat, hukuk konularında sorunlar gerçekleşebilir. Fikir ve inançlarınızı ifade ederken sivri dilli olabilirsiniz.

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BAŞAK BURCU - 16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyalleşirken çok para harcayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı kullanırken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.







TERAZİ BURCU -16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün iş ve aile hayatınız ön plana çıkabilir. Partner ya da ortağınızla ilgili bazı durumları abartabilirsiniz. Ayrıca kendinizi ifade ederken fazla adalet takıntısı yapabilirsiniz bu da sorunlara neden olabilir.

AKREP BURCU -16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. İletişimde yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Baş bölgesi, kanama, yaralanma gibi sorunlar yaşanabilir.

YAY BURCU - 16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün okültizm, para, cinsellik konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevre ve aşk, çocuk, tatil, borsayla ilgili harcamalarınız artabilir. Borçlara dikkat.

OĞLAK BURCU - 16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün partner, yakın arkadaş ya da ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Aile içinde duygusal olarak kendinizi ifade ederken kırıcı olabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızdaki kişilerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

KOVA BURCU- 16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün gündelik işlerle uğraşabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki yanınızda çalışanlar gündeminize gelebilir. İletişim ve seyahatlerde sorunlar gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -16 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aşk, çocuk, eğlence, tatil konuları ön plana çıkabilir. Bu konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Borçlara dikkat.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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