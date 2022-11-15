16 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 16 Kasım 2022 Çarşambagünü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Kasım Çarşamba için günlük burç yorumları...

16 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, çocuk, eğlence, tatil konuları ön plana çıkabilir. Ani para çıkışları meydana gelebilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizinle olacak. Yalnızsanız yabancı bir partnerle tanışabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Partnerle evle ilgili konularda bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; finans, okültizm, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk konusunda derin ve sahiplenici ilişkiler yaşayabilirsiniz. Ani para çıkışlarına dikkat etmelisiniz.







İKİZLER BURCU - 16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları ön plana çıkıyor. Çalışma hayatınızda yanınızda çalışanlarla iletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; partner, ilişkiler, evlilik, ortaklık konuları gündeminize gelecek ve güzel şanslı fırsatlarınız olacak.

YENGEÇ BURCU - 16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün para ve kazançlar ön plana çıkabilir. Çocuk, aşk, hobi, sanat, tatilden dolayı harcama yapabilirsiniz ama şanslı bir dönemdesiniz. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız, sağlığınız ön plana çıkabilir. Bekarsanız aşk sizi gündelik hayatta, iş hayatında bulabilir.







ASLAN BURCU -16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün Duygusal olarak iyi hissedebilişiniz. Atak ve girişimci olabilirsiniz. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz. Ev ya da ailenizde bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; aşk, çocuk, eğlence, borsa, tatil konularında şanslar sizinle olacak. Aşk fırsatları kapınızı çalacak.

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BAŞAK BURCU -16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilir. Seyahat, eğitim, yakın akraba ya da çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; ev ve aile konuları gündeminize gelebilir. Ev değişikliği yapabilir, evinizde dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Bekarsanız ailenize yakın birileriyle tanışabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ani para çıkışları gerçekleşebilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yakın çevrenizden aşk sizi bulabilir.

AKREP BURCU -16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. İş hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; para, kazançlarda fırsatlarınız artıyor. Maddi kazançlarınız artabilir. Aşk sizi parayla alakalı yerlerde bulabilir.

YAY BURCU - 16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Çevrenizin ilgili artabilir. Yeni aşklar gündeminize gelebilir. Fiziksel değişim yapabilirsiniz ve sonuçları sizin için iyi olabilir.

OĞLAK BURCU - 16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün okültizm, sağlık, cinsellik, para konuları ön plana çıkabilir. Sosyal hayatınızdan dolayı harcamalarınız artabilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli düşmanlara dikkat etmelisiniz. Ayrıca gizli aşklar gündeminize gelebilir. Platonik aşklar yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU- 16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partner ya da ortakla güzel zaman geçirebilirsiniz. Kariyer hayatınızda önemli kararlar alabilirsiniz. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden aşk sizi bulabilir.

BALIK BURCU -16 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çalışma hayatı, gündelik uğraşlar, sağlık konuları, evcil hayvanlarınız ön plana çıkabilir. Seyahat, eğitim, hukuk, uzak akraba, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; kariyer ve iş hayatınızda değişimler söz konusu olabilir ama güzel gelişmeler sizinle olacak. Aşk sizi iş hayatınızdan bulabilir.

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