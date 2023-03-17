18 Mart 2023 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 18 Mart 2023 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 18 Mart Cumartesi için günlük burç yorumları...

18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı kararlar veya yatırımlar yapabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.





BOĞA BURCU - 18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer hayatınızda bazı kadınlardan dolayı sorunlar gündeme gelebilir. Ayrıca fevri tutumlar sergileyebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili veya aşk konusunda kalıcı kararlar alabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

İKİZLER BURCU - 18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili güzel gelişmeler olurken çevrenizdeki kadınlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ani aksilikler gündeme gelebilir. Kariyer hayatınızda kalıcı kararlar alabilirsiniz. İlişkinizde uzun vadeli önemli bir döneme girebilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

YENGEÇ BURCU - 18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün finans, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızda kadınlardan dolayı harcamalarınız artabilir. Aşk konusunda güzel gelişmeler sizinle olacak. Güzel bir gün dilerim.

ASLAN BURCU -18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün partner, evlilik, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ani gelişmelere hazır olun. Kalıcı gelir elde edebileceğiniz veya finansal açıdan güzel yatırım fırsatları yakalayabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

BAŞAK BURCU -18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Gizli kadın düşmanlara dikkat etmelisiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatle ilgili bazı aksilikler gündeme gelebilir. Ortaklık, evlilik konularında ise kalıcı kararlar alabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

TERAZİ BURCU -18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Çalışma hayatınızdaki projelerle veya kararlarla finansal açıdan fırsatlar yakalayabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.



AKREP BURCU -18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün ev, aile gayrimenkul konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aile, evlilik, çocuk, hobilerinizle ilgili kalıcı güzel gelişmeler sizinle olacak. Güzel bir gün dilerim.



YAY BURCU - 18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yakın çevre, seyahat, eğitim, iletişimde ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ev, aile, gayrimenkul, aşk konularında şans sizden yana olacak. Güzel bir gün dilerim.

OĞLAK BURCU - 18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün hobi, sanat, çocuk, tatil, eğlenceden dolayı ani harcamalar yapabilirsiniz. Aşk konusunda şanslı bir süreçtesiniz, fırsatlarınızı kaçırmayın. Güzel bir gün dilerim.

KOVA BURCU- 18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün duygularınızı rahat ifade edebileceksiniz. Aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir ama kısa süreli olacaktır. Maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı yatırımlar yapabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

BALIK BURCU -18 MART 2023 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yakın çevre, seyahat, eğitim konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Eğitim, seyahat, yakın çevre, aşk konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Güzel bir gün dilerim.

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