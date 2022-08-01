2 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2 Ağustos 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Ağustos Salı için günlük burç yorumları...



2 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün para konularında ani gelişmelerle güne başlıyorsunuz. Ayrıca aile ve evinizle ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Partner ve ortaklık konuları gündeminize gelebilir.







BOĞA BURCU - 2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ani beklenmedik gelişmelerle güne başlıyorsunuz ayrıca yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat ya da aşk konusunda da beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

İKİZLER BURCU - 2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugüne hastane, kapalı alanlar, psikolojik olarak zorlanarak başlayabilirsiniz. Maddi açıdan da beklenmedik gelişmelerle maddi kazançlarınız artabilir.

YENGEÇ BURCU - 2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyal çevre, topluluk, derneklerde ani beklenmedik gelişmeler var.Hafta ortasında aşk, çocuk, tatil, hobi ya da borsada beklemedik ani gelişmeler gerçekleşebilir.







ASLAN BURCU - 2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer hayatınızda ya da kaderinizi etkileyen beklenmedik gelişmeler var. Hafta ortasında; kariyerinizden dolayı aile ve evinizle ilgili beklenmedik kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk ya da uzak akrabalarınızla ilgili ani gelişmeler var. Hafta ortasında; seyahat, kardeşler, eğitimle ilgili beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir.

TERAZİ BURCU -2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ödeme, borç, kredi, vergi gibi konularda ani gelişmeler var. Ayrıca psikolojik olarak zorlanabilirsiniz, sağlığınız etkilenebilir.

AKREP BURCU -2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün haftaya partner ya da ortakla ilgili ani gelişmeler var. Yurt dışı, eğitim, seyahatle ilgili de ani gelişmeler gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise fırsatlarınız var.







YAY BURCU - 2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, sağlık konularında beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Boğaz bölgesi rahatsızlıklarınız ön plana çıkabilir. Ayrıca finansal durumunuz daha iyiye gidebilir.

OĞLAK BURCU - 2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, hobi, tatille ilgili beklenmedik güzel gelişmeler var. Aşk konusunda beklenmedik olumlu gelişmelere açıksınız.

KOVA BURCU -2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aile ve ev hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeler var.. Ayrıca çalışma hayatınızda, aşk hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -2 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre, kardeşler, aşk, tatil gibi konularda ani beklenmedik gelişmeler var.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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