2 Haziran 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 2 Haziran 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Haziran Perşembe için günlük burç yorumları...



2 HAZİRAN 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz veya ailenizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Büyük çaplı tadilat, alışveriş ya da taşınma gibi konularda başladığınız işleriniz varsa onları tamamlamanızda fayda var. Yeni bir işe başlamak için biraz daha bekleyin.

BOĞA BURCU - 2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlar ya da arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sürpriz bir buluşma ya da beklenmedik bir davet söz konusu olabilir. Eğitim ya da sözleşmelerle ilgili konularda başlanmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür retro hareketinden çıkacak ve durağan konuma gelecek. Parasal konularda yeni adımlar atmamanızda, özellikle ani çıkabilecek harcama konularında temkinli hareket etmenizde fayda var.

YENGEÇ BURCU - 2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Son günlerde yeni kararlar almış olabilirsiniz. Bunlarla ilgili harekete geçmek için şimdilik bekleyin. Duygusal olarak iniş çıkışlı olabileceğiniz ya da sabırsız hissedebileceğiniz bir gün.

ASLAN BURCU - 2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz içinize dönük olabilir, duygusal hissedebilirsiniz. Kafanızda fazlaca büyüttüğünüz konular olabilir. Yoga ya da meditasyon gibi çalışmalar yapmanızda veya dinlenmenizde fayda var.

BAŞAK BURCU - 2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla vakit geçirebilir, sürpriz davetler alabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür retro hareketinden çıkarken durağan konumda olduğu için yeni adımlar atmadan önce biraz daha beklemenizde fayda var.

TERAZİ BURCU - 2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

İşinizle ilgili konularda kafanıza taktığınız şeyler olabilir. Size haksızlık edildiği duygusuna kapılabilirsiniz. Olayları kişisel almamanızda fayda var. Yeni bir işe başlamak yerine mevcut işlerinizi tamamlamaya odaklanın.







AKREP BURCU -2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler veya yüksek öğrenim konularında yeni adımlar atmak istiyorsanız bir süre daha beklemenizde fayda var. Kafa karışıklığınızın olabileceği bir gün.







YAY BURCU - 2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlı işler, miras, kredi, borç-alacak gibi konular gündeminizde olabilir. Gelir-gider dengenizi bozan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı konular da beklenmedik şekilde çözüme kavuşabilir.

OĞLAK BURCU - 2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinize odaklı olabileceğiniz günlerdesiniz. Partnerinize karşı hissettiğiniz ve bastırdığınız bazı duygular olabilir. İçsel huzursuzluk hissedebilirsiniz. Sağlıklı iletişim kurmanız önem taşıyor.

KOVA BURCU -2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük yaşamınızı organize etme, derleyip toplama, işinizle ilgili program yapma gibi konularla ilgilendiğiniz bir gün olabilir. Yeni görevler üstlenmek yerine şimdilik mevcut iş planınız üzerinden ilerleyin.

BALIK BURCU -2 Haziran 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinize karşı hissettiğiniz ve bastırdığınız bazı olumsuz duygular olabilir. Sağlıklı iletişim kurmanız ve duygularınızı açıklıkla paylaşmanız sizi rahatlatabilir. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlamak için uygun zaman olmayabilir.

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