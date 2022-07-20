21 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 21 Temmuz 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Temmuz Perşembe için günlük burç yorumları...



21 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün para, maddi kaynaklar ve ürettiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Ani harcama yapabilirsiniz, dürtüsel olarak gereksiz harcama yapabilirsiniz.







BOĞA BURCU - 21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz, duygusal olarak rahat ifade edebilirsiniz ama bazen sert bir tutum sergileyebilirsiniz ve inatçı davranabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca gizli eril düşmanlarınızla sorunlar yaşanabilir. Bilinçaltınızdan gelen enerjiden dolayı gergin olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün arkadaşlarınızla sosyalleşebilirsiniz ama tartışma ya da gerginlik yaşayabilirsiniz. Buna rağmen güzel gelişmeler gerçekleşebilir.







ASLAN BURCU - 21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz ama tartışma ve gerginlik yaşanabilir, durumları büyütebilirsiniz ve egosal bir savaşa girebilirsiniz. Sakin kalmaya çalışmalısınız.

BAŞAK BURCU - 21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve çok çalışabilir, seyahat edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün ödeme, borçlar konusunda sorunlar yaşanabilir. Para geldiği gibi gidebilir. Ani rahatsızlıklar yaşanabilir. Enerjiniz ise yüksek olacaktır.

AKREP BURCU -21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner, ortak yad a birebir ilişkilere daha fazla yönelebilirsiniz ve tartışmalar yaşanabilir. Karşı taraf gergin ve stresli davranabilir.







YAY BURCU - 21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz ama ani sorunlar gerçekleşebilirsiniz. Gündelik hayatta, çalışma hayatınızda ani sorunlar yaşanabilir. Boğaz bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızda, gündelik hayatta çok çalışabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgili hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Borsa da şans yakalayabilirsiniz. Yeni bir aşk gündeme gelebilir.

KOVA BURCU -21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aile ve ev hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Aile içinde ortam gergin olabilir ve bu durum sizi duygusal olarak yorabilir.

BALIK BURCU -21 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim ya da seyahat konuları bugün hayatınızda ön plana çıkabilir. Kardeşler ya da yakın çevreyle gerginlik yaşayabilirsiniz. İletişimde sert bir tutum, kavgacı bir tavır sergileyebilirsiniz.

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