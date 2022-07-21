22 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 22 Temmuz 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 22 Temmuz Cuma için günlük burç yorumları...



22 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



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KOÇ BURCU- 22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kaynaklarla ilgili ani para girişi olabilir ama para çıkışları da olması muhtemel. Bundan dolayı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca sosyal çevrenizden ya da otoriteden dolayı para konusunda engeller ve sorunlar çıkabilir. Para harcamak zorunda kalabilirsiniz.







BOĞA BURCU - 22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinizi enerjik hissediyorsunuz ama konfor arayışınızdan dolayı sorunlar yaşanabilir ve ani tepkisel davranışlar sergileyebilirsiniz bu da kariyer ve iş hayatınızdaki otoriteyle sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Sosyal çevrenizden ise destek görebilirsiniz, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kendi içinize çekilebilir, duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz ama bu psikolojinizi zorlayabilir. Eğitim, hukuk, uzak akraba, otorite, hukukla ilgili ise ani sorunlar yaşanabilir. Gizli düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ BURCU - 22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün arkadaşlar, topluluk, derneklerde sorunlar yaşanabilir. Ani değişimler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızı kullanırken ise zorlanabilirsiniz, dikkat etmelisiniz, gereksiz harcamalar sizi 2023 Mart ayına kadar zor durumda bırakabilir.







ASLAN BURCU - 22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer ve iş hayatınızda ani problemler, iniş-çıkışlar yaşanabilir ve sabit fikirlilikten dolayı engellerle karşılaşabilirsiniz. Ortak, partner ya da otoriteden ise duygusal engeller görebilir, kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar ya da hukuk konularında ani beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz. Konfor alanınız sarsılabilir. Partner, ortakla ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

TERAZİ BURCU -22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün maddi kaynaklar, para, miras, vergi yani finansal durumunuzla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, eğlence, borsa ya da hobilerden dolayı ise para harcaması gerçekleşebilir.

AKREP BURCU -22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner, ortak ya da ikili ilişkilerle ilgili ani gelişmeler gerçekleşirken, duygusal olarak ani iniş çıkışlarla kendinizi ifade edebilir, hata yapabilirsiniz.







YAY BURCU - 22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, gündelik hayatta ani problemler gerçekleşebilir. Yanınızda çalışanlarla ilgili beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca yakın çevrenizdeki otoriteden destek alamayabilir, iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, hobi, çocuk, borsa gibi konularda ani gelişmeler gerçekleşebilir ve ani para çıkışları gerçekleşebilir. Gereksiz harcamalardan 2023 Mart ayına kadar uzak durmanız gerekiyor, birikim yapmaya çalışın.

KOVA BURCU -22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aile ve ev hayatınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir ve siz duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. Evinizle ilgili değişimlere karşı gelebilirsiniz.

BALIK BURCU -22 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim ya da seyahatlerde ani gelişmeler gerçekleşebilir. Beklenmedik haberler alabilirsiniz. Trafikte dikkatli olmalısınız. Gizli düşmanlarınızla iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Geçmişteki sorunlardan dolayı korkularınıza yenik düşebilir, yanlış kararlar verebilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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