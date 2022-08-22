23 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Ağustos 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Ağustos Salı için günlük burç yorumları...



23 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızı etkileyen kalıcı ve uzun vadeli güçlü kararlar alabilirsiniz.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; hayatınızda gündelik işler, çalışma hayatı, rutin alışkanlıklarınız ve sağlığınız ön plana çıkabilir. 22 Eylüle kadar hayatınızı daha sistemli hale getirebilir, çok çalışabilir ve diyete başlayabilirsiniz. Hafta ortasında aşk, eğlence, çocuk, tatil konuları ön plana çıkabilir.







BOĞA BURCU - 23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre, kardeşlerle iletişime geçebilirsiniz. Eğitim alanına yönelebilir, kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili güçlü kararlar alabilrisiniz. Bu kararlar yurt dışı, eğitim, seyahatle ilgili olabilir.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; Aşk, hobi, tatil, eğlence konuları hayatınızda ön plana çıkabilir, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; aile ve ev hayatınızla daha çok ilgilenebilirsiniz ama bazı sorunlar gerçekleşebilir.

İKİZLER BURCU - 23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca ev ve ailenizi de ilgilendiren önemli maddi kararlar alabilirsiniz.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir ve aile içinde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşlerle iletişiminiz artabilir. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kendinizi duygusal olarak hassas hissedebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber kısa seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Ya da iletişimde ortak paydada buluşabilirsiniz.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; kardeşler, yakın çevre, yakın akrabalar, eğitim ve kısa seyahat konuları gündeminize gelebilir ama iletişimde sorunlar gerçekleşebilir.







ASLAN BURCU - 23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yalnız kalmak isteyebilir, duygusal olarak zorlanabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı da ilgilendiren önemli kararlar alabilirsiniz.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; maddi kaynaklarınız, kazançlar, ürettikleriniz ve değerleriniz ön plana çıkabilir. Bu konuda olumlu kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, tatil konularıyla ilgili kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; kendinizi daha rahat ortaya koyabilir, kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Ayrıca fiziksel değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınız ise bu dönemde daha iyi olabilir.

TERAZİ BURCU -23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün iş ve kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz ama duygusal olarak durumları abartabilirsiniz. Aile ve ev hayatınızı etkileyen kalıcı güçlü kararlar alabilirsiniz.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz ve çok çalışabilirsiniz. Bilinçaltı ve ruhsal şifalanmaya açık olacaksınız. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

AKREP BURCU -23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, hukuk ya da seyahat konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizle beraber ortak güçlü kararlar alabilirsiniz.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz.







YAY BURCU - 23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgileniyorsunuz ve para konularıyla ilgili harcamalara dikkat etmelisiniz. Ayrıca kariyer hayatınızı etkileyen önemli ve güçlü kararlar alabilirsiniz.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Sorunlar gerçekleşebilir, dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilir, güzel kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün ortak, partner ya da yakın arkadaşınızla ilgilenebilirsiniz ama çok baskıcı davranabilirsiniz. Yurt dı8şı, eğitim, seyahat konularıyla ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları hayatınızda ön plana çıkabilir, kalıcı uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; maddi kaynaklar, cinsellik, okült konularla ilgilenebilirsiniz.

KOVA BURCU -23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün çalışma ve gündelik hayat uğraşlarıyla ilgilenebilirsiniz. maddi kaynaklarınızı etkileyecek güçlü kararlar alabilirsiniz. Ameliyat gibi durumlar söz konusuyla bugün doğru kararı verebileceksiniz. Ayrıca okült konularla ilgilenebilirsiniz.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; maddi kaynaklar ve finansal durumunuzla ilgili durumlar ön plana çıkabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca ani para çıkışları gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -23 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil konuları ön plana çıkabilir. Bunların dışında partnerle ortak kararlar alabilirsiniz. Kararlarınız kalıcı ve güçlü olacaktır.

23 Ağustosta Güneş Başak burcuna geçiyor. Bir ay boyunca; partner ya da ortaklık konuları ön plana çıkabilir, bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir.

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