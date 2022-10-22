23 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Ekim 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Ekim Pazar için günlük burç yorumları...

23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız özellikle de sosyal çevrenizle ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Venüs ve Güneşin Akrep burcu transitiyle de para, ödemeler, vergi, ameliyat gibi konular daha fazla gündeminize gelmeye başlayacaktır. İlişkiniz ise derinleşecektir ama kıskançlık krizlerine dikkat edilmelidir.



BOĞA BURCU - 23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Siz ise özellikle kariyer ve otoriteyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz bundan dolayı sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Güneş ve Venüs’ün Akrep burcuna geçmesiyle; ilişki, ortaklık konuları gündeminize daha fazla gelmeye başlayacaktır. İlişkiniz daha iyi hale gelebilir ayrıca bekarsanız yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ama muhtemelen karşınıza çıkacak kişileri eskiden tanıyor olacaksınız.







İKİZLER BURCU - 23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle; çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanınızla ilgili daha hareketli bir sürece giriyorsunuz ve bu konularda ufak şanslar ve iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Bekarsanız aşk sizi çalışma hayatınızda, gündelik hayatta bulabilir. Ama bu kişi daha önceden tanıdığınız biri olması ise muhtemeldir.

YENGEÇ BURCU -23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transitiyle; ; aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama Satürn S olduğu için; para ve sağlık konularında dikkatli olmasınız. 24 ekim itibariyle ise; Satürn S pozisyonundan çıkmış olacak.







ASLAN BURCU - 23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Evinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili güzel gelişmeler de gerçekleşebilir. Ama 23 ekimde Satürn S olduğu için; ortaklık, evlilik, ilişki, mahkeme konularında dikkatli olmasınız. 24 Ekim itibariyle ise; Satürn S pozisyonundan çıkmış olacak.

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BAŞAK BURCU - 23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konuları gündeminize gelebilir ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Önceden planladığınız konuları hayata geçirebilirsiniz. Biraz çabalarsanız ve emek verirseniz bu konularda fırsatlar sizinle olacak. Ama Satürn S olduğu için; sağlık, gündelik hayat ve iş hayatınızda sorunlar yaşanabilir. Otoriteyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. 24 Ekim itibariyle ise; Satürn S pozisyonundan çıkmış olacak.







TERAZİ BURCU -23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; para, kazançlarla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Özellikle de kadınlardan yardım alabilirsiniz ve maddi olarak rahatlayabilirsiniz. Ama 23 Ekim’de Satürn S olduğu için; aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobilerinizle ilgili sorular yaşanabilir. Otoriteyle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar için 24 Ekim tarihini seçmeniz daha iyi olacaktır.

AKREP BURCU -23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; kendinizi çok daha rahat ortaya koyabileceksiniz ve fiziksel olarak dinç hissedebilirsiniz. Çevrenizin ilgisi de artabilir yani çekiciliğinizin arttığı bir döneme giriyorsunuz. Bekarsanız aşk sizi hayatınızın her alanından bulabilir. Ama 23 Ekimde Satürn S olduğu için; aile ve ev konularında dikkatli olmalısınız. Ev ve ailenizle ilgili önemli kararlarınızı 24 Ekim tarihinde vermeniz daha iyi olacaktır.

YAY BURCU - 23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hastaneler, kapalı alanlar, cezaevleriyle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ayrıca gizli aşklar yaşanabilir ama yine de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. 23 Ekimde Satürn S olduğu için; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat ve iletişimde zorluklar yaşanabilir, otoriteyle çatışmalar yaşanabilir. Bu konularda önemli kararlarınızı 24 Ekim tarihi itibariyle vermenizi tavsiye ediyorum.

OĞLAK BURCU - 23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca eski aşklar sosyal medyadan, sosyal topluluklarda karşınıza çıkabilir. Yeni kişilerle de tanışabilirsiniz. 23 Ekimde Satürn S olduğu için; maddi kazançlar konusunda önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum sonrasında işin içinden çıkmakta zorlanabilirsiniz. Para konularda önemli kararlarınızı 24 Ekim tarihi itibariyle vermenizi tavsiye ediyorum.

KOVA BURCU- 23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Eski iş arkadaşlarınızla yeniden bir araya gelebilirsiniz. Ayrıca kariyerinizle ilgili daha rahat bir süreç geçirebilirsiniz. Satürn S olduğu için; fiziksel değişim yapmak için 24 Ekim tarihini beklemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca otorite olmak konusunda çok sert olabilirsiniz, biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

BALIK BURCU -23 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün Güneş ve Venüs Akrep burcuna geçerken, Satürn ise Durağan olacak. Satürn S günlerinde dikkatli olmalısınız çünkü verilen kararların geri dönüşü zor olabilir. Güneş ve Venüs’ün akrep burcu transiti etkisiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, yabancılar, hukuk konuları ön plana çıkabilir ve bu konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca bekarsanız yabancı partner, yurt dışı bağlantılı partner sizi bulabilir. Satürn 23 Ekimde S olacağı için özellikle yalnız kalmamaya çalışmalısınız ve psikolojinize dikkat etmelisiniz. Otoriteyle sorunlar da yaşanabilir aman dikkat. Önemli kararlarınızı 24 Ekim itibariyle vermenizi tavsiye ediyorum.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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