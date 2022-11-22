23 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Kasım 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Kasım Çarşamba için günlük burç yorumları...

23 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün para, finans, okültizm, sağlık, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Kariyer hayatınızda güçleniyorsunuz ve bununla finansal anlamda fırsatlar elde edebilirsiniz. Ruhsal açıdan gelişim sağlayabileceğiniz bir gündesiniz. Dua, dilek, meditasyon için uygun bir gündesiniz. Ayrıca sağlık açısından sorunlar varsa şifa bulabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün partner, yakın arkadaş, ortak ya da mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber sosyalleşebilir, topluluklarda kendinizi gösterebilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili güçlü fırsatlar elde edebilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki gelişmelerle finansal güç elde edebilirsiniz. Kariyer açısından önemli fırsatlar bugün sizinle olacak.

YENGEÇ BURCU - 23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çocuk, sanat, hobi, tatil, eğlence, borsa, aşk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Partner le beraber eğlenebilir, tatile çıkabilir, çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukukla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.







ASLAN BURCU -23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Ev, toprak, araba ile ilgili önemli ve güçlü yatırım fırsatları elde edebilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatınızda ve günlük rutinlerinizle ilgili önemli değişim fırsatları da sizinle olacak.

-

BAŞAK BURCU -23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerle ilgilenebilirsiniz. Partner, ortaklık, evlilik, mahkemelerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk, çocuk, borsa, tatille ilgili önemli gelişmeler gerçekleşebilir.







TERAZİ BURCU -23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki gelişmelerle maddi kaynaklarınızı geliştirebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili de güçlü kararlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU -23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, borsa konularında güzel gelişmeler ve şanslar bugün sizinle olacak. Ayrıca yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişimle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.

YAY BURCU - 23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Maddi kaynaklarınız, ürettiklerinizle ilgili önemli güçlü gelişmeler yaşayabilirsiniz. Arıca ev aileyle ilgili de şanslar sizinle olacak.

OĞLAK BURCU - 23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Eğitim, seyahat, kardeşler, yakın çevrenizle ilgili güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Çok güçlü olduğunuz bir gündesiniz.

KOVA BURCU- 23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizde yeni biriyle tanışabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki olumlu gelişmelerle maddi kaynaklarınızı geliştirebilirsiniz. Ayrıca gizli düşmanlara dikkat etmelisiniz. Psikolojik olarak zorlandığınız bir zamandasınız ama bunu ruhsal dönüşüm fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

BALIK BURCU -23 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber eğitim, yurt dışı, hukuk konularında güçlü kararlar alabilirsiniz. Ayrıc abuğun fiziksel değişim yapabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...